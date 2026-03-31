의령군, 숙박비 30% 환급… '의령 리치패스 페이백 사업' 추진

관내 공공 숙박시설 이용하는 관외 관광객 대상

경남 의령군은 4월부터 12월까지 관내 공공 숙박시설을 이용하는 관외 관광객을 대상으로 숙박비 일부를 환급하는 '2026 의령 리치패스 페이백 사업'을 추진한다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 의령군 외 지역에 주민등록이 되어있는 2인 이상의 관광객이 지굴산권역, 갑을골권역, 신전권역 천하장사골, 덕실권역 등 관내 지정 숙박시설을 이용할 경우, 숙박비의 30%를 의령사랑상품권으로 환급해주는 제도다.

군은 이번 사업을 통해 외부 관광객의 방문을 적극 유도하고, 지역 내 소비를 촉진함으로써 지역경제 활성화는 물론 '생활인구' 유입 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

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의령군 관계자는"리치패스 페이백 사업을 통해 체류형 관광을 유도하고 생활인구 확대 효과를 면밀히 분석할 계획"이라며 "성과를 바탕으로 향후 사업을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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