관내 공공 숙박시설 이용하는 관외 관광객 대상

경남 의령군은 4월부터 12월까지 관내 공공 숙박시설을 이용하는 관외 관광객을 대상으로 숙박비 일부를 환급하는 '2026 의령 리치패스 페이백 사업'을 추진한다고 31일 밝혔다.


이번 사업은 의령군 외 지역에 주민등록이 되어있는 2인 이상의 관광객이 지굴산권역, 갑을골권역, 신전권역 천하장사골, 덕실권역 등 관내 지정 숙박시설을 이용할 경우, 숙박비의 30%를 의령사랑상품권으로 환급해주는 제도다.

의령군, 숙박비 30% 환급… '의령 리치패스 페이백 사업' 추진
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군은 이번 사업을 통해 외부 관광객의 방문을 적극 유도하고, 지역 내 소비를 촉진함으로써 지역경제 활성화는 물론 '생활인구' 유입 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

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의령군 관계자는"리치패스 페이백 사업을 통해 체류형 관광을 유도하고 생활인구 확대 효과를 면밀히 분석할 계획"이라며 "성과를 바탕으로 향후 사업을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
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