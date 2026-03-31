시민 중심 성과 창출 강조

31일 점검을 주재한 조석훈 목포시장 권한대행은 시민 눈높이에 맞는 기관 운영을 당부했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 출연기관 운영 혁신과 효율성 제고에 나섰다.

전남 목포시는 지난 30일 시청에서 9개 출연기관 관계자와 관련 부서 공무원이 참석한 가운데 '2026년 상반기 출연기관 업무보고'를 개최했다고 밝혔다.

이번 보고회는 각 기관의 주요 현안을 점검하고 시민 눈높이에 맞는 성과 창출과 기관 간 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 출연기관별 사업 추진 상황을 공유하고, 공공기관으로서 책임성과 투명성을 강화하는 방안이 중점적으로 다뤄졌다.

조석훈 목포시장 권한대행은 "출연기관은 시민의 세금으로 운영되는 만큼 공공성과 책임성을 바탕으로 한 성과 창출이 중요하다"며 "사업을 면밀히 점검하고 미흡한 부분은 과감히 보완해 시민이 체감할 수 있는 결과로 이어지도록 노력해 달라"고 당부했다.

전남 목포시는 이번 보고회를 통해 논의된 사항을 시정에 반영하고, 출연기관과의 정기적인 협력과 소통을 지속해서 강화할 방침이다.

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한편 전남 목포시 출연기관은 목포시의료원과 목포문화재단, 목포인재육성재단, 목포복지재단, 목포국제축구센터, 목포수산물유통센터, 김대중노벨평화상기념관, 목포수산식품지원센터, 목포수산식품수출센터 등 총 9개 기관이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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