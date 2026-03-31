4년 연속 우수기관 선정

전남 진도군이 적극행정 분야에서 전국 최고 수준의 성과를 이어가고 있다.

군은 행정안전부가 주관한 '2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가'에서 행정안전부 장관 표창을 수상하며 4년 연속 우수기관에 선정됐다고 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 적극행정 문화 확산과 추진계획 수립, 이행 성과, 체감도 등 약 20개 항목을 종합적으로 심사해 진행됐다.

군은 국정과제 이행 성과와 적극행정 실행계획 수립, 우수공무원 선발, 인사상 가점 부여, 사전 상담 제도 운영, 적극행정 마일리지 제도 등 다양한 분야에서 높은 점수를 받아 상위 30%에 해당하는 우수기관으로 선정됐다.

특히 행정안전부 장관상은 각 그룹별 상위 5위 이내 기관에만 수여되는 상으로, 군은 이번 수상을 통해 적극행정 선도 지자체로서의 위상을 더욱 공고히 했다.

우수사례로 제출된 '공공자금 운용 혁신'도 주목을 받았다. 군은 자금 운용 데이터를 분석하고 금리 변동에 맞춰 단기 예금을 전략적으로 운용해 세입을 전년 대비 113% 증가시키는 성과를 거뒀다.

이 같은 성과를 바탕으로 '대한민국 지방재정대상'에서 대통령상을 수상하며 재정 건전성 향상에도 기여했다는 평가를 받고 있다.

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김희수 진도군수는 "이번 수상은 군민의 삶의 질 향상을 위해 노력한 공직자들과 군민의 지지가 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 적극행정을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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