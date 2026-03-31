동호인 지지 선언 이어져

31일 목포시파크골프동호인들이 이호균 목포시장 예비후보 지지선언에 나섰다. 이호균 예비후보 캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

목포파크골프동호인들이 이호균 목포시장 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다.

동호인들은 2026년 지방선거를 앞두고 "국제규모 파크골프장 조성을 실현할 수 있는 후보"라며 이호균 예비후보 지지 입장을 밝혔다.

이호균 예비후보는 목포시 재정 여건을 고려해 전남·광주 통합시 출범 시 예산을 활용, 나불도 일원에 국제규모 파크골프장을 조성하는 방안을 제시했다.

이를 위해 김영록 통합시장 후보에게 해당 사업을 통합시 공약으로 반영할 것을 제안했으며, 동시에 자신의 핵심 공약으로도 추진할 계획이다.

이 예비후보는 "부주산 파크골프장은 시설 부족으로 동호인들이 격일제로 이용해야 할 만큼 수요를 감당하기 어려운 상황"이라며 "나불도에 국제규모 파크골프장이 조성되면 보다 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.

또한 "국제규모 시설이 들어서면 전국 단위 대회 유치가 가능해지고, 숙박·음식·쇼핑 등 지역경제 전반에 파급 효과가 기대된다"며 "단순 체육시설을 넘어 지역경제 활성화를 견인하는 핵심 인프라가 될 것"이라고 강조했다.

이와 함께 임성지구 개발과 연계해 부주산 파크골프장 규모 확대와 지역 내 소규모 파크골프장 개선·확충도 추진하겠다는 구상을 밝혔다.

목포파크골프동호인들은 "동호인들의 현실적인 어려움을 이해하고 구체적인 해결책을 제시한 후보"라며 "생활체육 활성화와 지역경제를 동시에 살릴 수 있는 적임자"라고 평가했다.

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한편 지역 정치권에서는 생활체육 인프라 확대 공약이 향후 선거 쟁점 중 하나로 부상할 가능성도 제기되고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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