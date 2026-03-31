"허위사실·정치공작 강경 대응"

강성휘 목포시장 예비후보. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

강성휘 전남 목포시장 예비후보 측이 '종교시설 내 선거운동' 의혹에 대해 정면 반박하며 법적 대응 방침을 밝혔다.

강 예비후보 측은 최근 입장문을 통해 "사실을 의도적으로 왜곡한 허위 주장"이라며 "정치공작에 가까운 수준"이라고 주장했다.

논란이 된 모임과 관련해 강 예비후보 측은 "해당 모임은 종교시설 찬양단이 아니라 '목포00합창단' 연습 모임"이라며 "기본적인 사실관계부터 잘못 전달됐다"고 설명했다.

또 "해당 공간은 대관을 통해 임대료를 지급하고 사용하는 장소로 종교행위와 무관한 일반 문화 활동 공간"이라며 "합창단을 찬양단으로 왜곡해 종교시설 선거운동으로 몰아가는 것은 의도적인 프레임"이라고 비판했다.

공직선거법 위반 주장에 대해서도 반박했다.

강 예비후보 측은 "공직선거법은 종교시설 내 선거운동을 제한하면서도 대관 등 본래 용도 외 사용의 경우 예외를 인정하고 있다"며 "해당 공간은 외부 단체가 임대해 사용하는 곳으로 법적으로 문제 될 소지가 없다"고 주장했다.

이어 "법 조항을 제대로 확인하지 않은 채 위법으로 단정하는 것은 무지이거나 의도적 왜곡"이라고 덧붙였다.

이번 논란의 성격에 대해서도 강한 유감을 표했다.

강 예비후보 측은 "선거를 앞두고 사실 확인 없이 자극적인 표현으로 특정 후보를 공격하는 것은 전형적인 흑색선전"이라며 "존재하지 않는 '찬양단 선거운동' 프레임을 만들어 유권자 판단을 흐리려는 시도"라고 비판했다.

여론조사 관련 의혹에 대해서도 "확인되지 않은 주장만을 반복하는 네거티브 공세"라며 "사실이 아닌 내용을 엮어 이미지를 훼손하려는 정치적 공격"이라고 반박했다.

강 예비후보 측은 "이번 사안은 단순 오보를 넘어선 허위사실 유포"라며 "관련 보도와 유포 행위에 대해 민형사상 책임을 끝까지 묻겠다"고 밝혔다.

강 예비후보는 "지금 목포에 필요한 것은 정치공세가 아니라 시민 삶을 바꾸는 정책과 실행력"이라며 "왜곡된 정보로 시민을 혼란스럽게 하는 행위는 절대 용납할 수 없다"고 말했다. 이어 "유권자들이 객관적 사실을 기준으로 판단해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

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한편 지역 정치권에서는 이번 공방이 선거를 앞두고 더욱 격화될 가능성도 제기되고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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