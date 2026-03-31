한은, 3월 금통위 회의 의사록 공개

중동 전쟁에 따른 리스크 확대로 불확실성이 커지면서 정책 여건 변화를 반영할 필요가 있다는 의견이 금융통화위원회에서 나왔다. 반도체 수출 호조로 올해 경상수지 흑자 규모가 커질 것으로 예상되지만 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승에 따른 변수가 대두되면서다.

31일 한국은행이 공개한 '2026년도 제5차 금융통화위원회(정기) 의사록'에 따르면 금통위원 대부분은 물가가 안정적인 흐름을 이어가고 소비와 수출을 중심으로 성장세도 이어질 것으로 보이지만, 중동지역 리스크 전개 상황 등 대내외 불확실성이 높아진 만큼 향후 여건 변화를 면밀히 점검하면서 통화정책을 신중히 결정해 나가겠다는 점을 전달할 필요가 있다는 의견을 제시했다.

일부 위원은 거주자의 해외 증권 투자 흐름을 포함한 외환 수급 상황 여건을 보다 상세히 설명함으로써 외환시장 상황에 관한 경제 주체들의 이해를 도와야 한다고 강조했다.

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다른 일부 위원은 전체 취업자 수 증가세가 지속되고 있지만, 고용시장 상황을 보다 잘 반영하도록 공공 일자리를 제외한 민간 고용 관련 내용을 포함할 필요가 있다고 말했다.

또 다른 일부 위원들은 금융중개지원대출 개편과 외환 수급 개선 대책, 프로젝트 한강 등 한은이 그간 실시했거나 추진 중인 다양한 정책을 충실히 설명할 필요가 있다는 당부도 있었다.

이창용 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.02.26 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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