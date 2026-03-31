20% 캐시백 내달 12일까지

전남 영암군이 유가 상승에 따른 군민 부담 완화를 위해 주유비 지원 기간을 연장했다.

군은 당초 31일까지 운영 예정이던 주유비 캐시백 지원을 오는 4월 12일까지 연장한다고 밝혔다.

군은 영암사랑상품권 '월출페이'로 관내 주유소에서 결제할 경우 제공하는 캐시백을 기존 15%에서 20%로 상향 적용해 운영 중이며, 유가 상승 장기화에 따라 지원 기간을 추가로 늘렸다.

이번 조치는 국제 유가 상승으로 출퇴근 직장인과 물류·운송업 종사자 등 차량 이용 군민의 부담이 지속되고 있는 상황을 반영한 것이다.

특히 휘발유와 경유, 등유 결제 시 20% 캐시백이 적용돼 체감 가능한 유류비 절감 효과가 기대된다.

군은 이번 연장을 통해 군민의 생활비 부담을 덜고 지역 내 소비를 유도해 골목상권 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

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전학준 영암군 지역순환경제과장은 "당초 종료 예정이던 지원을 연장해 군민 부담 완화에 도움을 주고자 했다"며 "앞으로도 체감할 수 있는 민생 지원 정책을 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 염승훈 기자 yeomsh007@asiae.co.kr



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