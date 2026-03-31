하남시, 미사동에 18홀 규모

‘프리미엄 파크골프장’ 착공…7월 준공 목표

이현재 시장 “7년 숙원 풀었다”

경기 하남시(시장 이현재)가 오랜 규제의 벽을 넘어 시민들의 간절한 염원이었던 파크골프장 조성의 서막을 열었다. 이현재 하남시장은 31일 미사동 당정근린공원에서 기공식을 열고 본격적인 공사 시작을 알렸다.

이현재 하남시장이 31일 미사동 당정근린공원에서 기공식을 열고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

당정근린공원 파크골프장은 미사동 39번지 일원 약 1만4000㎡ 부지에 총 18홀 규모로 조성되는 시민의 프리미엄 휴식처로 총사업비 16억원이 투입되며 2026년 7월 준공을 목표로 하고 있다.

이 사업은 그린벨트(GB) 내 파크골프장 설치가 불가능하다는 국토교통부의 규제에 가로막혀 있었으나 하남시는 이를 해결하기 위해 2024년 11월 국무조정실 규제신문고를 두드려 파크골프장과 게이트볼장 등이 그린벨트 내 설치가능한 시설로 인정받도록 규제를 개선해 내는 성과를 거두었다.

하남시가 파크골프장을 당정근린공원에 확정하기까지는 험난한 과정이 있었다. 원래 시는 미사대교 인근에 36홀 규모의 파크골프장을 추진했으나, 환경청의 까다로운 조건에 직면했다.

환경청의 인근 지자체 동의서 요구에 대해 2025년 4월 강동구, 구리시의 동의서를 끈질긴 협의 끝에 공식 확보하였으나 2025년 6월 새롭게 마련된 내부 지침을 근거로 취수시설 상류 유하거리 4㎞ 이내 점용 불가 결정에 따라 다시 제동에 걸렸다.

하남시는 사업 포기 대신 대안지인 당정근린공원으로 사업 위치를 변경하는 과감한 승부수를 던져 7년여의 규제 난관을 돌파했다.

이현재 하남시장이 31일 미사동 당정근린공원에서 기공식을 열고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

시는 파크골프장 이용에 따른 인근 주민들의 교통체증 우려를 적극 수렴해 조정경기장에서 당정근린공원으로 이어지는 약 100미터 구간에 2억원의 예산을 투입하여 경사로 신설과 다양한 주민지원책을 마련할 예정이다.

이현재 시장은 기념사에서 "원활한 사업 추진을 위해 이해해주시고 협조해주신 인근 주민 여러분께 깊은 감사를 드린다"면서, "교산신도시에도 파크골프장 18홀을 추가 확충하여 더 많은 시민이 일상에서 스포츠를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"며 주민들에게 감사 인사를 전했다.

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한편 하남시는 오는 4월 3일 덕풍스포츠문화센터 4층에 스크린파크골프장을 전격 개장한다. 시는 4월 6일부터 30일까지 무료 시범운영을 거쳐 5월부터 정식 운영에 돌입할 계획이다. 날씨와 관계없이 상시 이용할 수 있는 이번 시설은 원도심 생활체육의 저변을 확대하는 데 크게 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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