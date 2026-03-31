특구재단-강원도, ‘딥테크 중심 지역혁신’

강원특구 첫 사업설명회

4월 7~8일 원주·강릉·춘천서 개최

강원연구개발특구 육성사업 본격화

연구개발특구진흥재단(이사장 정희권, 이하 '특구재단')과 강원특별자치도(도지사 김진태)는 '2026년 강원연구개발특구육성(R&D) 사업 설명회'를 4월 7일 원주·강릉, 8일 춘천에서 개최한다고 31일 밝혔다.

'2026년 강원연구개발특구육성(R&D) 사업 설명회' 포스터. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 지난해 12월 신규 지정된 강원연구개발특구를 딥테크 창업·성장 및 글로벌 진출의 핵심 거점으로 육성하기 위해 최초로 지원되는 2026년 강원연구개발특구육성(R&D) 사업을 소개하기 위해 마련됐다.

또한 지역 산·학·연·관의 이해도를 높이고 연구소기업 등 유망 기술기업의 참여를 유도하기 위해 특구가 위치한 3개 기초지자체(원주·강릉·춘천)를 순회하며 진행된다.

올해 강원연구개발특구육성(R&D) 사업은 총 56억원 규모, 26개 과제로 추진되며 국가전략기술 및 지역 특화산업을 중심으로 공공기술 기반의 창업부터 성장, 투자, 스케일업까지 사업화 전주기를 지원한다.

주요 사업은 ▲국가전략기술·딥테크 분야 공공기술의 사업화 지원을 위한 전략기술 연구성과 사업화(24억원) ▲실증 프로젝트를 통한 기술 검증 및 사업화 지원 등 기술 스케일업을 지원하는 지역혁신 실증 스케일업(19.5억원) ▲지역 기업의 전문인력 양성 및 기술 창업 활성화를 위한 이노폴리스캠퍼스(3억원) 등이다.

이와 함께 설명회에서는 ▲에이아이(AI) 글로벌 빅테크 육성 사업(총 43.75억원) ▲글로벌 부스트업 사업(총 20억원) 등 연구개발특구 공통사업도 함께 안내해 다양한 지원 연계 기회를 제공할 예정이다.

정희권 특구재단 이사장은 "강원특구는 생명 과학(바이오)과 첨단 의료기기 산업 등을 중심으로 혁신역량이 축적되고 있는 지역으로, 공공기술 사업화와 창업을 통해 지역 혁신을 선도할 잠재력이 크다"며 "특구재단은 강원특구를 중심으로 공공 연구성과 확산과 기술사업화를 촉진하여 강원지역의 혁신성장을 견인하고, 국가 균형발전을 이끄는 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "강원연구개발특구의 성공은 현장에서 혁신을 주도하는 기업과 연구기관의 적극적인 참여에 달려있다"며 "이번 특구육성사업이 지역의 우수 기술을 사업화로 연결하는 실질적인 기폭제가 되길 기대한다"고 밝혔다.

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이어 "앞으로 현장과 지속적으로 소통하며, 강원특구가 지역경제의 핵심 성장동력으로 자리매김할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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