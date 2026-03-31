투자손익 6700억

보험손익 3916억

"보장성보험 확대영향"

교보생명은 지난해 연결 기준 당기순이익 7523억원을 기록했다고 31일 공시했다.

서울 종로구 교보생명 본사 전경. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

이는 전년 동기(6693억원) 대비 12.4%(830억원) 증가한 액수다.

지난해 별도 기준 당기순이익은 7632억원으로 전년(6987억원)보다 9.2%(645억원) 늘었다.

교보생명은 지난해 대내외 불확실한 경제 상황에서도 선제적 자산운용에 따른 투자이익 증가, 건강보험 등 보장성 보험 가입 확대, 계약서비스마진(CSM)의 견조한 성장세에 힘입어 7000억원대 순이익을 기록했다고 설명했다.

채권 처분 등 일회성 이익에 의존하기보다 차별화된 자산운용 역량을 바탕으로 수년째 안정적이고 경상적인 투자손익을 확보하며 수익 구조의 내실을 다진 점이 주효했다고 부연했다.

투자손익 6700억원을 기록하며 실적을 늘릴 수 있었다는 설명이다. 금리 변동에 맞춘 장·단기 채권 교체 매매와 우량 자산의 선제적 편입, 주식 및 대체투자 등 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 유연하게 조정하는 전략을 구사한 결과다.

아울러 자산부채종합관리(ALM) 원칙을 고수하며 금리 변화에 따른 자본 변동성을 축소하는 등 리스크 관리 역량을 극대화해 수익 구조를 공고히했다는 설명이다.

지난해 보험손익은 3916억원을 기록했다. 건강보험 등 보장성 상품 판매를 지속적으로 확대하며 안정적인 손익 구조를 유지하고 있다고 회사 측은 전했다.

지난해 신계약 CSM은 별도 기준 1조2781억원을 기록했다. 이는 전년과 유사한 수준으로, 보장성 보험 판매 호조세를 유지한 결과다.

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누적 CSM은 2024년 말 6조4381억원 대비 1.1%(729억원) 증가한 6조5110억원을 기록하며 미래 이익 창출 능력을 공고히 했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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