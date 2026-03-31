태릉CC 등 수요 반영 경제성 재분석

이르면 4월 관계기관 협의 본격화 예정

경기 구리시는 지난 30일 갈매권역 교통 현안 해결을 위한 'GTX-B 갈매역 추가 정차 전략 연구용역' 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 30일 갈매권역 교통 현안 해결을 위한 'GTX-B 갈매역 추가 정차 전략 연구용역' 착수보고회를 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에서는 지난해 12월 국가철도공단이 수행한 GTX-B 갈매역 정차 타당성 검증 결과에 대한 과학적 분석과 보완이 필요한 중점사항을 중심으로 향후 연구 방향을 논의했다.

주요 검토 내용으로는 민간사업자가 우려하는 운임 손실 등 재무적 영향에 대한 구체적인 협상 방안 마련과 '광역급행철도사업 업무처리지침'에 따른 역간거리 기준(약 4㎞)의 예외 적용을 위한 이용 수요 증가 요인 분석이 포함된다.

특히 정부가 지난 1월 29일 발표한「도심 주택공급 확대 방안」에 따라 태릉CC 부지에 약 6800세대 규모의 주택공급이 계획된 점을 반영해, 해당 개발에 따른 교통수요 증가와 삼육대학교 등 인근 수요를 포함한 경제성 분석을 추진할 계획이다.

구리시는 이를 토대로 국토교통부 및 관계기관과 협의를 조속히 완료하고, 갈매역 정차 추진의 실현 가능성을 높여 나갈 방침이다.

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구리시 관계자는 "GTX-B 갈매역 정차는 단순한 교통편의 개선을 넘어 갈매권역과 태릉CC를 포함한 동북권 전체 교통체계를 개선하는 핵심 사업"이라며 "객관적이고 구체적인 근거를 마련해 관계기관 및 민간사업자와의 협의를 적극 추진하고, 시민이 체감할 수 있는 교통 개선 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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