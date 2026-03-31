경남 창원특례시는 31일 외국인 눈높이에 맞춘 환경교육 사회통합프로그램 운영을 위해 창원대 다문화진흥센터, 경남녹색환경지원센터와 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지난 2월 법무부 승인을 받은 사회통합프로그램(KIIP) 환경교육을 체계적으로 추진하고, 외국인 대상 환경교육의 질을 높이기 위해 마련됐다.

외국인 대상 환경교육 사회통합프로그램 업무협약 체결. AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 장금용 창원시장 권한대행과 양 기관 센터장 등이 참석해 창원시 거주 외국인 대상 환경교육 활성화를 위한 상호 협력 방안을 논의했다.

협약에 따라 창원시는 환경교육 프로그램 지원과 협력체계 구축을 맡고, 창원대 다문화진흥센터는 외국인 대상 교육생 모집과 교육 운영을 담당한다. 경남녹색환경지원센터는 환경교육 프로그램 개발과 전문강사 지원을 맡아 각 기관의 전문성을 바탕으로 실효성 있는 교육을 추진할 계획이다.

환경교육 사회통합프로그램은 오는 4월부터 10월까지 운영되며, 유학생, 어학당 학생, 외국인 근로자 등 약 400명을 대상으로 진행될 예정이다.

이를 통해 외국인 주민들이 지역사회 구성원으로서 환경보전의 중요성을 이해하고, 일상생활 속 탄소중립과 자원순환 등 환경실천을 함께할 수 있도록 지원할 방침이다.

창원시는 이번 협약을 계기로 외국인 주민에 대한 환경교육 접근성을 높이고, 다문화 사회에 부합하는 맞춤형 환경교육 기반을 확대해 나갈 계획이다.

또한 관·학 협력체계를 바탕으로 외국인 주민이 지역사회에 안정적으로 정착하고 창원특례시민으로서 환경가치 실천에 동참할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속해서 발굴·운영할 예정이다.

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장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 협약은 외국인 주민을 위한 맞춤형 환경교육을 본격적으로 추진하는 뜻깊은 출발점"이라며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 외국인 주민이 함께 배우고 실천하는 환경교육도시 창원을 만들어 가겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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