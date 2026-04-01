양현민 한양대 에리카 교수 초청

삼표그룹이 급변하는 건설 환경 속에서 품질 경쟁력을 확보하고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 가속하기 위해 전 계열사 임직원을 대상으로 특별 강연을 개최했다.

삼표그룹은 지난 27일 광화문 이마빌딩 6층 비즈니스센터에서 임직원을 대상으로 ‘건설재료 품질확보를 위한 건설 트렌드’라는 주제로 특별 강연을 진행했다. 삼표그룹 AD 원본보기 아이콘

1일 삼표그룹은 서울 종로구 광화문 이마빌딩에서 '건설재료의 품질 확보를 위한 건설 트렌드'라는 주제로 특별 강연을 진행했다고 밝혔다.

이번 특강은 그룹 사내 교육 프로그램인 품질 아카데미의 일환으로 마련됐으며 '지속 가능한 성장, 단순한 제조를 넘어 가치를 만드는 삼표 품질 마인드'를 부제로 진행됐다.

이번 강연은 국내 건설재료 분야 전문가인 양현민 한양대 에리카 스마트융합공학부 교수를 초청해 진행됐다. 단순한 지식 전달을 넘어 위기를 기회로 바꾸는 선제적 전략 구상에 초점을 맞췄다. 세부 커리큘럼은 ▲최근 건설재료 품질 및 탄소중립 관점 주요 이슈 ▲건설재료 품질 확보 방안 ▲건설재료 탄소중립 실현 방안 등 총 3가지의 핵심 주제로 구성됐다.

양 교수는 최근 연이어 발생한 대형 구조물 붕괴 사고들의 공통적인 원인으로 콘크리트 압축강도 등 '재료 품질 부족'을 지목하며 철저한 품질 관리의 필요성을 강조했다. 아울러 콘크리트 단위 수량 측정 의무화, 강우·강설 시 타설 가이드라인 등 갈수록 엄격해지는 건설 현장의 품질 규제 동향과 이에 대응하기 위한 방안을 공유했다.

건설산업의 생존 과제로 떠오른 '탄소 중립'에 대한 논의도 이뤄졌다. 양 교수는 시멘트 제조 공정(클링커 소성)에서 이산화탄소 배출을 저감해야 한다는 점을 강조하는 동시에 화이트 카본의 중요성을 언급했다.

삼표그룹은 앞으로도 주니어급 직원들에게 최신 산업 트렌드와 선진화된 품질 관리 기법을 교육함으로써 구성원들의 전문성을 끌어올린다는 방침이다.

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삼표그룹 관계자는 "이번 특강을 통해 임직원들이 시장의 변화를 능동적으로 읽어내고 미래 전략을 주도적으로 구상할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 그룹 차원에서 인재 육성과 ESG 경쟁력 강화를 위한 투자를 아끼지 않겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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