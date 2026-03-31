강원랜드, 제28기 정기주주총회 개최

이사보수 한도액 승인도 의결

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)는 31일 하이원 그랜드호텔에서 제28기 정기주주총회를 개최해 제28기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 등 3건을 의결했다.

강원랜드 제28기 정기주주총회. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 1호 의안인 제28기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 의결됨에 따라 지난해 매출 1조4767억원, 당기순이익 3182억원, 주당 배당액 950원이 최종 결정됐다.

현금배당 총액은 1883억원으로 배당성향 59.2%에 해당하며, 지난해 배당성향 대비 7.9%P 상향 적용됐다. 이를 2025년에 실시한 자사주 매입액과 합친 총주주환원액은 1993억원이며, 당기순이익 대비 총주주환원율로 보면 62.6%다. 이로써 강원랜드는 2024년에 공기업 최초로 발표한 '기업가치 제고계획'에 따른 주주환원 목표인 총주주환원율 60%를 2년 연속 달성하게 된다. 강원랜드는 2024년부터 올해 2월까지 총 800억원의 자사주 매입을 통해 발행주식수의 2.1%에 해당하는 유통주식수를 줄여 주당가치를 높여왔다.

이번 배당을 받는 강원랜드 주주들은 조세특례제한법 제104조27조에 의한 고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례 혜택을 누릴 수 있게 된다. 배당기준일은 4월 1일이며, 지급일은 4월 24일이다.

이어서 주주들은 2호 의안인 이사보수한도액 승인의 건을 의결해 이사진 13명에 대한 2026년 보수한도를 '공기업·준정부기관 임원보수지침'을 적용해 전년대비 4.95% 증가한 수준으로 확정했다.

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또 3호 의안인 정관 일부 변경의 건 의결을 통해 폐광지역을 석탄산업전환지역 등으로 변경하고, 올해 개장 예정인 M650 박물관 운영에 따라 박물관 운영업을 사업목적에 추가했다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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