합리적 가격과 실용 기술로 생활 가전 새 기준 세우는 '스마트에버'

피디케이이엔티 운영 소형 가전 브랜드… 가성비 특화 제품으로 프리미엄 시장 공백 공략

카페24 매출 연동형 광고 서비스 도입 후 성장… IoT 연동 스마트 홈 생태계로 확장 목표



"소비자들이 불편함을 당연하게 여기는 바로 그 지점, 저희는 거기서 제품을 찾습니다."

일상의 불편은 너무 익숙해서 문제로 인식되지 않을 때가 많다. 음식물 쓰레기를 처리하는 번거로움, 계절마다 반복되는 습도 관리의 피로감. 사람들은 이것을 원래 그런 것으로 받아들인다. 피디케이이엔티가 전개하는 소형 가전 브랜드 '스마트에버(Smartever)'의 김민경 부장은 바로 그 지점에서 브랜드의 출발을 설명한다. 생활 속 반복되는 불편을 당연하게 넘기지 않고, 그것을 해결하는 제품을 직접 기획하고 만드는 것. 스마트에버가 스스로 정의하는 존재 이유다.

스마트에버가 주목한 시장은 단순한 소형 가전이 아니다. 김 부장은 최근 소형 가전 시장이 편의성 중심에서 생활 문제 해결 중심으로 빠르게 무게중심이 이동하고 있다고 진단한다. 1~2인 가구의 증가와 라이프스타일 변화가 이 흐름을 가속하고 있으며, 음식물처리기와 제습기 같은 생활 밀착형 가전의 수요는 해마다 뚜렷하게 늘고 있다. 그러나 기존 시장에서는 이 수요를 가격 대비 만족도가 낮은 제품들이 채우고 있었다. "합리적인 가격과 실용적인 기능, 누구나 직관적으로 쓸 수 있는 사용성. 이 세 가지를 동시에 잡는 것이 저희의 출발점이었습니다." 스마트에버가 이 시장에 뛰어든 이유다.

현재 스마트에버의 주력 카테고리는 음식물처리기와 제습기다. 그중에서도 음식물처리기는 브랜드 성장을 이끄는 핵심 제품군이다. 강력한 분쇄·건조 기능으로 부피를 줄이고 냄새를 최소화하며, 직관적인 조작 방식과 컴팩트한 디자인으로 주방 환경에 자연스럽게 녹아든다. 베스트셀러 모델인 에코톡(SF250)은 고가 프리미엄 제품과의 성능 격차를 좁히면서도 합리적인 가격대를 유지해 실속 있는 소비자들의 선택이 집중되고 있다. "기능은 타협하지 않으면서 가격 부담을 낮추는 것, 그게 저희가 에코톡에서 가장 집중한 부분입니다." 김 부장이 강조하는 스마트에버의 핵심 경쟁력이다. 제습기 라인업은 1등급 에너지효율을 갖추고 하루 최대 20L의 제습 성능을 발휘한다. 자동 습도 감지와 저소음 설계, IoT 연동 기능까지 더해 실내 환경 관리의 번거로움을 덜어준다.

판매 전략에서도 김 부장은 명확한 방향을 제시한다. 자사몰을 중심으로 한 D2C 구조를 강화하면서 오픈마켓 등 주요 플랫폼과 병행하는 멀티 채널 전략을 운영한다. "고객 피드백을 빠르게 반영하고 브랜드 경험을 직접 전달하려면 D2C가 중심이 되어야 합니다." 스마트에버가 자사몰에 공을 들이는 이유다. 여기에 카페24 매출 연동형 광고 서비스와의 협력이 더해지면서 온라인 채널에서의 존재감도 빠르게 커졌다.

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스마트에버가 바라보는 다음 단계는 스마트 홈 생태계다. IoT 연동과 앱 기반 제어, 제품 간 연동을 통해 생활 환경 전반을 관리하는 통합 가전 브랜드로 성장하는 것이 목표다. 계절 가전과 주방 가전 전반에 걸쳐 고객 불편 리서치를 지속하며 새로운 제품을 준비하고 있는 것도 그 연장선이다. "불편함이 있는 곳에 반드시 기회가 있습니다. 저희는 그 기회를 제품으로 만드는 일을 계속할 겁니다." 스마트에버가 멈추지 않는 이유다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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