서울 도봉서-㈜hy, 업무협약 체결

매일 골목길을 누비는 야쿠르트 전동카트가 동네 구석구석의 위험 요소를 살피는 '질서 디자이너'로 변신한다.

서울 도봉경찰서는 ㈜hy(옛 한국야쿠르트)와 손잡고 지역 안전 네트워크를 강화하는 '우리동네 리(Re)-디자인' 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

윤창기 서울 도봉경찰서장(가운데)이 31일 서울 도봉서 대회의실에서 ㈜hy와 지역사회의 기본질서 확립과 치안 네트워크 강화를 위한 ‘우리동네 Re-디자인’ 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 서울 도봉경찰서 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 경찰의 일방적인 법 집행 대신, 주민과 가장 가까이 소통하는 '프레시 매니저'를 파트너로 삼아 기본질서를 일상의 문화로 정착시키기 위해 추진됐다.

협약에 따라 골목길을 누비는 ㈜hy의 전동카트는 '기본질서 홍보 거점'으로 활용된다. 프레시 매니저들은 배달 과정에서 주민들에게 질서 준수 안내문을 전달하는 '질서 디자이너' 역할을 수행한다. 배달 중에 발견한 무질서 구역이나 치안 위험 요소를 경찰과 실시간 공유하는 핫라인도 가동한다. 경찰은 이를 바탕으로 즉각적인 순찰 강화와 환경개선에 나설 계획이다.

또한 범죄 취약 현장이나 긴급상황 발견 시 즉각 112에 신고할 수 있는 체계를 강화해 민·경 합동의 촘촘한 치안 그물망을 구축한다는 방침이다.

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윤창기 서장은 "단속보다 시민 일상에 자연스럽게 스며드는 질서 문화를 조성하고자 한다"며 "더 안전하고 살기 좋은 도봉구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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