순천시가 고물가와 대외 불확실성에 대응해 시민 생활안정과 지역 상권 회복을 위한 소비 진작 정책을 본격적으로 가동한다.

순천사랑상품권 “최대 12% 혜택”. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 4월 한 달간 순천사랑상품권 특별 할인행사를 추진하며, 시민 체감도가 높은 민생경제 정책을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

특히 이번 정책은 단발성 지원에 그치지 않고, 순천시장이 서민경제 안정을 최우선 과제로 삼아 현장 중심의 정책을 꾸준히 발굴·추진하고 있다는 점에서 주목된다. 물가 상승과 소비 위축이라는 복합 위기 속에서 시민이 체감할 수 있는 실질적 대책을 지속적으로 내놓고 있다는 평가다.

지류 상품권은 10% 선할인이 적용되며, 모바일 순천사랑상품권은 10% 선할인에 더해 결제 금액의 2%를 후캐시백으로 제공해 최대 12% 혜택을 받을 수 있다.

봄철 소비가 늘어나는 4월과 맞물려 이번 할인행사는 지역 내 소비를 촉진하고, 침체된 골목상권에 활력을 불어넣는 '즉각적인 경기 대응책'으로 작용할 전망이다.

순천시는 순천사랑상품권을 중심으로 지역 내 소비를 선순환시키고, 소상공인 매출 회복까지 연결되는 구조를 강화해 나간다는 전략이다.

시 관계자는 "순천시장은 시민 생활과 직결된 서민경제 정책을 지속적으로 발굴하며 민생 안정에 행정 역량을 집중하고 있다"며 "이번 할인행사 역시 시민 부담을 덜고 지역경제를 살리기 위한 실질적인 대책"이라고 강조했다.

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이어 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 정책을 끊임없이 추진해 지역경제 회복 흐름을 이어가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



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