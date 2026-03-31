올해 5월1일부터 노동절도 공휴일 된다…국회 통과
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이르면 오는 5월1일부터 노동절이 법정공휴일이 된다.
국회는 31일 본회의를 열고 '공휴일에 관한 법률 일부개정법률안(대안)'을 통과시켰다. 이번 개정안이 국무회의를 통과해 공포되면 오는 5월1일부터 노동절이 법정 공휴일화 될 전망이다.
연합뉴스
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현재 노동절은 민간 근로자에 대해서만 적용되는 휴일로 '노동절 제정에 관한 법률'에서 별도로 규정하고 있다. 해당 법의 규정은 "5월 1일을 노동절로 하고, 이날을 근로기준법에 따른 유급휴일로 한다"로 돼 있다.
이에 따라 근기법상 근로자가 아닌 공무원과 특수고용직 노동자들은 그간 노동절 제정에 관한 법률의 적용을 받지 못했다.
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행안위는 이와 관련 "노동의 가치는 직업과 무관하게 평등하다 할 수 있고, 민간기업의 휴무일에 대국민 서비스를 제공하는 관공서를 운영하는 것은 업무 효율이 떨어진다는 지적이 있다"면서 "이에 노동절을 공휴일로 지정함으로써 공휴일 운영의 통일성을 확보하고 효율적인 행정 운영을 도모하려는 것"이라고 했다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
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