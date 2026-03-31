토스, 지난해 매출 2.7조원…역대최대 실적

"플랫폼 비즈니스 고도화 영향"



토스 운영사 비바리퍼블리카는 지난해 연결 기준 매출 2조6983억원을 기록했다고 31일 공시했다.

이는 전년 대비 38% 증가한 규모로 역대 최대 실적이다.

영업이익은 3360억원으로 같은 기간 270.3%, 당기순이익은 2018억원으로 846.7% 증가했다.

토스는 역대 최대 실적을 낸 이유는 플랫폼 비즈니스 고도화 덕분이라고 설명했다.

계열사의 경쟁력 있는 서비스 제공 등으로 토스 애플리케이션 내 신규 고객 유입과 이용 활성도가 증가했다고 부연했다.

토스에 따르면 빅데이터 기반 맞춤형 타깃 광고의 효율성이 높아지면서 광고 매출이 증가했다. 결제처 및 앱 내 커머스 확대로 간편결제 거래 규모가 증가했다.

토스는 지난해 말 3000만명 이상 가입자를 바탕으로 광고, 결제, 금융 서비스 전반에서 높은 전환율과 이용 빈도를 확보하며 수익화 효율을 개선했다.

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토스 관계자는 "2025년은 토스가 탄탄한 고객 기반과 서비스 경쟁력을 바탕으로 매출 성장을 확인한 해"라며 "광고, 결제, 금융 등 서비스 전반에서의 이용 확대와 플랫폼 내 시너지 효과가 실질적인 매출로 연결됐다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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