행안부 차관 단장…범부처 기구

사용처 및 신청·지급 방법 등 논의

"빠른 시일 내 지원금 지급 노력"

행정안전부는 '고유가 피해지원금' 사업의 원활한 추진을 위해 범정부 태스크포스(TF)를 구성하고 31일 첫 회의를 열었다.

김민재 행정안전부 차관이 31일 오후 서울 종로구 정부세종청사에서 열린 ‘고유가 피해지원금 범정부 TF 1차 회의’를 주재하고 있다. 행안부 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 이날 국무회의에서 고유가 피해지원금 예산 약 4조8000억원이 포함된 추가경정예산안이 의결됐고, 행안부는 지방정부에 철저한 집행 준비를 요청했다.

범정부 TF는 행안부 차관을 단장으로 보건복지부, 기획예산처, 문화체육관광부, 법무부, 금융위원회, 국민권익위원회, 국민건강보험공단 등 관계기관 실장급으로 구성됐다.

지급 대상자 선정 기준과 지급 시기, 사용처 및 신청·지급 방법 등 고유가 피해지원금 지급에 필요한 세부 방안을 논의·결정할 예정이다.

AD

고유가 피해지원금은 소득 하위 70% 국민(약 3256만명)에게 1인당 10만~60만원을 지급할 계획이며, 예산 4조8252억원을 편성했다.

고유가 피해지원금 지급 대상 및 규모. 행정안전부 제공 원본보기 아이콘

윤호중 행안부 장관은 "고유가 피해지원금이 고유가·고물가로 인한 국민들의 부담을 경감하고 소상공인과 지역 상권 매출을 확대하는 이중 효과를 거두기를 기대한다"며 "국회에서 추경안이 통과되는 대로 국민들이 빠른 시일 내 고유가 피해지원금을 지급받을 수 있도록 철저히 준비할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>