행안부 차관 단장…범부처 기구
사용처 및 신청·지급 방법 등 논의
"빠른 시일 내 지원금 지급 노력"

행정안전부는 '고유가 피해지원금' 사업의 원활한 추진을 위해 범정부 태스크포스(TF)를 구성하고 31일 첫 회의를 열었다.

김민재 행정안전부 차관이 31일 오후 서울 종로구 정부세종청사에서 열린 ‘고유가 피해지원금 범정부 TF 1차 회의’를 주재하고 있다. 행안부 제공

김민재 행정안전부 차관이 31일 오후 서울 종로구 정부세종청사에서 열린 ‘고유가 피해지원금 범정부 TF 1차 회의’를 주재하고 있다. 행안부 제공

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앞서 이날 국무회의에서 고유가 피해지원금 예산 약 4조8000억원이 포함된 추가경정예산안이 의결됐고, 행안부는 지방정부에 철저한 집행 준비를 요청했다.


범정부 TF는 행안부 차관을 단장으로 보건복지부, 기획예산처, 문화체육관광부, 법무부, 금융위원회, 국민권익위원회, 국민건강보험공단 등 관계기관 실장급으로 구성됐다.

지급 대상자 선정 기준과 지급 시기, 사용처 및 신청·지급 방법 등 고유가 피해지원금 지급에 필요한 세부 방안을 논의·결정할 예정이다.

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고유가 피해지원금은 소득 하위 70% 국민(약 3256만명)에게 1인당 10만~60만원을 지급할 계획이며, 예산 4조8252억원을 편성했다.

고유가 피해지원금 지급 대상 및 규모. 행정안전부 제공

고유가 피해지원금 지급 대상 및 규모. 행정안전부 제공

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윤호중 행안부 장관은 "고유가 피해지원금이 고유가·고물가로 인한 국민들의 부담을 경감하고 소상공인과 지역 상권 매출을 확대하는 이중 효과를 거두기를 기대한다"며 "국회에서 추경안이 통과되는 대로 국민들이 빠른 시일 내 고유가 피해지원금을 지급받을 수 있도록 철저히 준비할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
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