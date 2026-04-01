삼성전자가 하루 만에 -4.22% 급락하며 다시 5만원 초중반대로 밀렸다. 이미 물려있는 개인투자자들은 "지금 물타야 하나, 손절해야 하나" 고민이 깊어지고 있다. SBS Biz 김호영 대표는 증권사 현직 출신으로, 기관이 어떻게 포지션을 쌓는지, 세력이 언제 손을 떼는지를 누구보다 가까이서 지켜본 전문가다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

"물타기는 '방향이 맞을 때'만 유효합니다. 지금 삼성전자는 터보퀀트 이슈가 단기 노이즈인지, 구조적 수요 변화인지 판단이 먼저입니다. 저는 '단기 노이즈'로 봅니다. 단, 조건이 있습니다."

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

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