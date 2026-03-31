한국거래소 "홍콩 항셍지수사와 한-홍콩 공동지수 개발"

한국거래소는 홍콩 항셍지수회사(HSIL)와 한-홍콩 공동지수를 개발했다고 31일 밝혔다.

양사는 한국과 홍콩의 대표 및 주요 기업들로 구성된 공동지수 개발에 합의하고 이날 총 4개 지수를 발표했다.

공동지수는 한국-홍콩 대표지수 1개와 테크·바이오 등 주요 테마 지수를 각각 결합한 3개 지수로 구성됐다.

공동지수는 한국·홍콩의 대표지수 및 반도체, 바이오 테마 지수를 이용해 글로벌 투자자가 양국 상장기업에 동시에 투자할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

공동지수는 홍콩 지수를 65%, 한국 지수를 35% 비중으로 결합하는 인덱스 간 결합(Index of Index) 방식으로 개발됐다.

한국거래소 관계자는 "양국 대표지수가 최근 큰 폭의 상승세를 보인 가운데 중국 본토를 포함한 글로벌 투자자의 홍콩을 통한 해외 투자 수요가 증가한 것이 이번 공동지수 개발의 배경"이라고 설명했다.

이 관계자는 "상장지수펀드(ETF) 커넥트(Connect) 요건을 만족시키는 한국·홍콩 공동지수를 공급해 한국 시장 투자 수요 증가에 대응할 필요가 있었다"고 덧붙였다.

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한국거래소는 향후 HSIL과 현지 자산운용사의 공동지수 기초 ETF의 개발 및 상장을 지원할 계획이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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