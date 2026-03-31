경기 남양주시는 31일 홍보대사 에바 포피엘의 대한민국 국적 취득과 신규 주민등록을 축하하는 차담회를 가졌다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 31일 홍보대사 에바 포피엘의 대한민국 국적 취득과 신규 주민등록을 축하하는 차담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 차담회는 오랜 기간 남양주시 홍보대사로 활동해 온 에바 포피엘의 국적 취득을 축하하고 지역사회 일원으로서의 새로운 출발을 함께하기 위해 마련됐다.

에바 포피엘은 2005년 한국에 입국해 방송 활동을 시작했다. 2006년 KBS '미녀들의 수다'로 대중의 큰 사랑을 받았고, 2019년부터는 시 홍보대사로 위촉돼 시정 홍보 영상 제작과 주요 행사 참여 등 다양한 활동을 이어오며 시와 시민을 잇는 역할을 수행했다.

시는 이번 국적 취득을 계기로 에바 포피엘과 협력해 시 브랜드 가치를 높이고, 시민과의 공감대를 넓히는 홍보를 더욱 확대해 나갈 계획이다. 또한 다양한 콘텐츠와 행사 참여를 통해 시민에게 친근하게 다가가는 홍보 전략을 지속 추진할 방침이다.

에바 포피엘은 "남양주시 홍보대사로 활동하며 시민들에게 많은 사랑을 받아왔는데, 대한민국 국적을 취득해 더욱 뜻깊다"며 "앞으로는 시민으로서 시의 매력을 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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주광덕 남양주시장은 "대한민국 국민이자 남양주시민으로 새로운 출발을 하게 된 것을 진심으로 축하한다"며 "앞으로도 시 홍보대사로서 시민과 시를 잇는 가교 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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