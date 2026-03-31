28개 기관과 공동 연구 착수

31일 한국수력원자력 중앙연구원에서 열린 제8기 사외공모과제 협약식에서 한국과학기술원, 조선대학교 등 28개 주관 및 참여기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국수력원자력. AD 원본보기 아이콘

한국수력원자력이 미래 에너지 산업의 핵심 기술 확보를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

한수원은 31일 한수원 중앙연구원에서 한국과학기술원, 조선대학교 등 28개 주관 및 참여기관과 '제8기 사외공모과제' 협약을 체결했다.

이번 사외공모과제에는 접수된 160여 개의 과제 중 엄격한 심사를 거쳐 최종 17개 과제가 선정됐다. 한수원은 총 100억원의 예산을 투입해 오는 2028년 3월 말까지 약 2년간 연구를 지원한다.

특히 한수원은 이번 협약을 기점으로 원자력 뿐만 아니라 세계적인 추세인 무탄소 전원을 비롯해 차세대 기술 및 자유주제 등 연구 영역을 대폭 확대해 전폭적인 지원에 나선다. 기존 원전 산업에서 범주를 확장해 미래 에너지 선도 기술을 선제적이고 주도적으로 확보해 나가겠다는 취지다.

한수원은 지난 2017년부터 외부 기관과의 협력을 통해 다양한 혁신 기술을 발굴해 왔다. 지난해까지 약 700억원의 과제비를 투입해 산업재산권 출원 130여건, 논문 게재 600여건, 연구보고서 250여건 등의 성과를 거뒀다. 참여한 기관의 수만 총 115개에 달한다.

AD

신호철 한수원 중앙연구원장은 "다양한 분야의 연구자들이 역량을 마음껏 펼쳐 차세대 에너지 역사를 새로 쓸 수 있도록 연구 몰입 환경을 조성하고 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>