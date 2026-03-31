무신사, 매출 1.4조·영업익 36%↑…"사상 최대 실적"

3년 만에 매출 2배 성장

영업이익 증가율, 매출의 2배 넘어서

무신사 스탠다드 및 온·오프라인 채널 확대

무신사가 지난해 온·오프라인 채널 확대와 자체 브랜드 '무신사 스탠다드'의 성장에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했다. 매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 증가를 기록한 가운데, 특히 영업이익 증가율이 매출 증가율을 크게 웃돌며 수익성 개선이 두드러졌다.

31일 무신사에 따르면 2025년 연간 연결재무제표 기준 매출액은 1조4679억원으로 전년대비 18.1% 증가했다. 무신사의 2022년 매출액은 7084억원으로 3년만에 두배 가량 외형성장을 달성했다. 2022년부터 2025년까지 연평균 매출 성장률은 27.5%에 달한다.

영업이익은 1405억원으로 전년 대비 36.7% 증가했다. 매출 증가율(18.1%)보다 두 배 이상 높은 성장률로, 플랫폼 비즈니스 특유의 '고정비 레버리지' 효과가 본격화됐다는 분석이다. 일정 수준의 비용 구조를 갖춘 이후 추가 비용 증가 없이 이익이 빠르게 늘어나는 구간에 진입했다는 의미다.

현금 창출력을 보여주는 EBITDA(감가상각비차감전 영업이익)는 2480억원으로 27.1% 증가했다. 2025년 4분기 기준 매출은 4949억원으로 전년 동기 대비 17% 늘었고, 영업이익은 699억 원으로 58.9% 급증했다.

별도 기준으로도 성장세는 이어졌다. 연간 매출은 1조3529억원으로 22.9% 증가했고, 영업이익은 1458억원으로 29.7% 늘었다. 4분기 역시 매출 4705억원, 영업이익 714억원으로 각각 23%, 59.5% 증가했다.

다만 회계 기준 변화 영향으로 순이익은 감소했다. 무신사는 상환전환우선주(RCPS)를 부채로 인식하면서 이자 비용이 반영돼 연결 기준 당기순이익은 77억원으로 41.2% 줄었고, 별도 기준으로는 291억원의 순손실을 기록했다. 이는 회계상 비용 반영에 따른 것으로 실제 현금 유출은 발생하지 않았다.

매출 구조를 보면 수수료 매출 비중이 38.76%로 가장 높았고, 제품 매출(30.78%), 상품 매출(27.3%)이 뒤를 이었다. 특히 글로벌 스토어 성장에 힘입어 수출은 489억 원으로 전년 대비 10배 이상 증가했다.

조남성 무신사 대표는 "오프라인과 글로벌 확장 과정에서 투자를 이어갔지만 수익성은 안정적으로 유지되고 있다"며 "신규 매장 성과가 반영되면 규모의 경제를 통한 추가 성장도 기대된다"고 밝혔다.

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한편 무신사는 이날 정기 주주총회를 열고 조남성 대표를 등기이사로 신규 선임하는 안건 등을 의결했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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