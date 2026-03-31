HD현대중공업 주식 561만3704주 대상

친환경 선박 사업·마스가 추진 등에 활용

HD한국조선해양이 HD현대중공업 주식을 기초자산으로 한 외화 교환사채(EB)를 발행한다.

HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 교환 대상으로 하는 최대 20억 달러 규모의 교환사채를 발행한다고 공시했다.

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교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만 3704주 내외다. 이는 HD현대중공업의 주식 총수 대비 약 5.35%에 해당한다. HD한국조선해양은 현재 HD현대중공업 지분 69.2%를 보유하고 있다.

교환가격은 이날 종가 기준 주가에 12.5~17.5% 할증률을 적용해 산정된다. 이자율은 연 1% 이내, 만기는 5년이다. 다만 실제 교환사채 발행 규모 및 세부 조건은 수요 예측 결과에 따라 달라질 수 있다.

HD한국조선해양은 조달된 자금을 ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 야드 생산설비 확충 ▲소형모듈원전(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자 ▲한·미 조선협력 프로젝트 '마스가' 추진 등의 재원으로 활용할 계획이다.

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HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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