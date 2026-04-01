실외 타석 GTS 시그니처 적용, 연습과 게임 가능

카페·스포츠 테라피·피트니스 갖춘 복합 시설

골프·파크골프 아우르는 레저 공간 자리매김

골프 시뮬레이터 전문 기업 지티에스앤이 실외 골프 연습장 'GTS 골프 타운 가양점'을 리뉴얼 오픈했다.

기존 연습장 기능을 넘어 골프와 웰니스를 결합한 복합 문화 공간으로 재편했다. 가양점은 실외 타석에 'GTS 시그니처'를 도입해 기존 데이터 기반 연습 환경에 코스 플레이 기능을 결합했다. 이용객은 실제 공을 치며 구질을 직접 확인하고, 비거리·탄도·방향성 등 주요 데이터를 점검할 수 있다. 여기에 필드 기반 코스 플레이 기능이 더해져 연습과 게임을 목적에 따라 선택할 수 있다.

지티에스앤이 실외 골프 연습장 'GTS 골프 타운 가양점'을 새롭게 단장했다. 지티에스앤 제공 AD 원본보기 아이콘

가양점은 45개의 실외 타석과 야외 스크린 7개 룸, 실내 스크린 8개 룸을 갖춘 대형 매장이다. 여기에 카페, 스포츠 테라피 공간, 피트니스 시설 등 부대시설이 있다. 골프를 중심으로 한 복합 라이프스타일 공간으로 자리매김했다. 연습과 라운드뿐 아니라 회복과 체력 관리까지 한 공간에서 이용할 수 있다.

지티에스앤은 최근 확대되고 있는 파크골프 수요를 반영해 3층에 자체 개발한 스크린 파크골프 브랜드 '플레이 파크골프'를 도입했다. 일반 골프와 파크골프를 함께 이용할 수 있도록 공간 구성을 넓혔다.

박현철 대표는 "가양점은 실외 타석과 시뮬레이션 기술을 결합해 연습 환경의 범위를 넓힌 공간"이라며 "앞으로도 공간 구성을 지속적으로 고도화하고, 파크골프를 포함한 다양한 콘텐츠를 더해 복합 골프 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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지티에스앤은 골프 및 파크골프 시뮬레이션 소프트웨어와 하드웨어를 자체 개발하는 기업이다. 특히 아파트 커뮤니티 내 스크린 골프 설치율 1위를 기록하며 업계 내 입지를 다지고 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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