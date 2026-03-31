김관영 도지사 "도청에도 현대차 투자 유치 전담반"

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 445,500 전일대비 24,000 등락률 -5.11% 거래량 1,203,373 전일가 469,500 2026.03.31 15:30 기준 관련기사 포티투닷 대표가 콕 집은 'VLA'…지능형 자율주행 속도 낸다 지정학 리스크 속 과도한 우려…4월 증시 반등 기대 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 전 종목 시세 보기 그룹이 총 9조원을 투자하는 새만금 프로젝트를 전담할 전문 조직을 신설했다.



신승규 현대차그룹 전략기획실 전무가 지난 5일 전북 군산 새만금개발청에서 현대차그룹의 AI·로봇·에너지 거점 구축을 위한 9조원 규모 투자계획에 관해 설명하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘



신승규 현대차그룹 부사장은 31일 전북특별자치도청에서 열린 '전북도·현대차 투자협약 이행 점검 회의' 이후 기자들과 만나"그룹 내에 (새만금 9조원 투자를 뒷받침할) 전문 조직이 생겼다"고 밝혔다.

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해당 전문 조직은 전체 인원 40명에 임원급 3명이 포함된 'RH(로봇·하이드로겐) PMO(프로젝트관리기구)'이다.



신 부사장은 "투자를 위해 (그룹 내에) 이런 대규모 조직을 만든 것은 처음이다"며 "내년부터는 실제 착공에 들어가야 하는데 착공 전 설계 과정을 올해 안으로 진행할 것"이라고 강조했다.



현대차는 올해부터 2029년까지 새만금 지역에 9조원을 단계적으로 투자해 인공지능(AI)·로봇·에너지를 아우르는 혁신성장거점을 구축하겠다는 프로젝트를 발표한 바 있다.



그는 "전북 새만금에 신재생에너지가 풍부하다는 것을 알고 투자를 결정했다"며 "신재생에너지가 결국 태양광인데, 태양광 시설이 효율적으로 건설돼서 필요한 전력을 충분히 받을 수 있으면 좋겠다"고 했다.



김관영 전북도지사는 "전북도 역시 도청 내에 현대차 투자 유치 전담반을 두고 있다"며 "현대차의 투자 성공을 도정의 최우선으로 두겠다"고 강조했다. 새만금개발청장의 공석에 대해선 "다행히 국무총리가 직접 나서 총리실 산하에 새만금 추진단을 뒀기 때문에 차질 없이 해나갈 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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