인도 수입 1위 품목 나프타 활용해 공급망 보완

"對인도 무역흑자 구조도 함께 조정"

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 5일 정부서울청사에서 열리는 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에 참석해 발언하고 있다. 이날 회의에서는 중동사태에 따른 에너지 가격동향 및 대응방안 등이 논의됐다. 2026.3.6 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 중동발 공급 불안에 대응해 인도산 나프타 확보 카드를 공식화했다. 러시아산 도입에 이어 인도까지 수입선을 넓히며 수급 안정과 무역구조 개선을 동시에 노리는 전략이다.

여 본부장은 31일 정부세종청사에서 기자들과 만나 "세계무역기구(WTO) 제14차 각료회의(MC-14)에서 인도 상공부 장관과 만나 나프타 공급 확대와 관련한 아이디어를 교환했다"며 "구체적인 실무 협의를 본격적으로 진행할 계획"이라고 밝혔다.

나프타는 국내 석유화학 산업의 핵심 원료로, 중동 의존도가 높은 품목이다. 최근 중동 정세 악화로 공급 차질 우려가 커지면서 정부는 미국·이집트·러시아 등으로 수입선을 다변화해왔다. 여기에 인도를 추가적인 대체 공급선으로 검토하는 것이다.

여 본부장은 "한국은 인도와의 교역에서 매년 100억달러 이상의 흑자를 기록하고 있다. 인도는 지속적으로 무역 불균형 문제를 제기해왔다"라며 "인도 수입품 중 20% 이상이 나프타인 점을 고려하면, 나프타 협력은 중동 위기 대응과 함께 양국 간 무역 균형을 맞추는 방안이 될 수 있다"고 설명했다.

여 본부장은 WTO 각료회의 참석 성과도 공유했다. 그는 "격변하는 통상 환경 속에서 한국이 다자무역체계 개혁 논의를 주도하며 통상 강국으로서 위상을 재확인했다"고 평가하면서 "최근 자국우선주의와 보호무역주의 심화로 다자무역체계에 대한 위기감이 높아진 상황에서, 이번 회의는 향후 글로벌 통상 질서 재편 방향을 논의하는 중요한 자리였다"고 말했다.

특히 이번 회의에서 여 본부장은 WTO 개혁 논의의 조정자로 선임돼 협상을 주도했다. 그는 "컨센서스 방식 개편, 개발 문제, 공정경쟁 환경 등 핵심 의제에서 선진국과 개도국 간 입장 차가 컸지만, 가교 역할을 수행하며 막판까지 조율했다"며 "폐막 직전 주요국 간 공감대를 형성해 개혁 작업 계획에 대한 각료선언문 초안에 거의 합의했다"고 설명했다.

다만 최종 합의는 불발됐다. 전자적 전송 무관세 관행(모라토리엄)을 둘러싼 일부 회원국 반대로 전체 패키지 합의가 무산됐기 때문이다. 여 본부장은 "이번 합의 도출에는 이르지 못했지만, 개혁 방향과 로드맵에 대한 공감대를 형성한 것은 다자체계 복원의 기반이 될 것"이라고 강조했다.

디지털 통상 분야에서는 일부 성과와 한계가 동시에 나타났다. 전자상거래 협정의 WTO 내 법적 편입은 지연됐지만, 한국·미국·싱가포르 등 66개국이 참여하는 '전자상거래 협정 임시 이행' 선언을 이끌어냈다. 여 본부장은 "글로벌 디지털 시장의 불확실성을 줄이고 우리 기업의 콘텐츠 수출 기반을 확보하는 의미 있는 진전"이라고 평가했다.

투자원활화 협정 역시 인도의 반대로 WTO 체계 편입이 지연됐지만, 한국과 칠레가 공동의장국으로서 협상을 주도하며 향후 조속한 발효를 위한 실질적 이행 중심 접근으로 전환하기로 했다.

양자 협력도 병행됐다. 여 본부장은 회의 기간 중 약 20개국과 양자회담을 진행했으며, 특히 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와도 만나 디지털 무역 협력과 통상 현안을 논의했다고 밝혔다. 유럽연합(EU)과는 반도체, 배터리, 탄소국경조정제도(CBAM) 등 주요 규범에 대한 협의를 이어가기로 했다.

에너지 안보 관련 논의도 이뤄졌다. 특히 아랍에미리트(UAE)와 2400만 배럴 규모 원유 공급의 안정적 이행을 재확인했다고 밝혔다.

이 밖에도 멕시코와 자유무역협정(FTA) 재개를 위한 실무협의 착수, 남미공동시장(메르코수르) 협상 재개 논의, 방글라데시와 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상 가속화 등 다층적인 통상 네트워크 확대에 나설 방침이다.

여 본부장은 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입과 관련해 "민감한 사안을 포함하고 있어 신중하게 검토 중이며, 현재는 회원국들과 정보 교환 및 협의 단계"라고 밝혔다.

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미국의 국가별 무역장벽보고서(NTE)와 관련해선 "보고서에 포함된 모든 사안을 동일한 중요도로 볼 필요는 없다"며 "양국 간 협의를 통해 우선순위를 정해 대응하는 것이 중요하다"고 설명했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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