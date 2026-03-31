주민들이 직접 참여한 주도형 공간

다목적실과 소규모 회의실 마련

전남 담양군이 지난 30일 지역 주민 100여 명 등과 함께 담양군 가사문학면 문화센터 준공식을 개최했다. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군 가사문학면에 주민들의 생활 편의를 높이고 공동체 활동의 거점이 될 '가사문학면 문화센터'가 들어섰다.

31일 담양군에 따르면 군은 지난 30일 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 가사문학면 문화센터 준공식을 개최했다.

이번 센터 건립은 농산어촌 지역의 정주 여건을 개선하고 주민 삶의 질을 높이기 위한 '기초생활거점 조성사업'의 일환으로 추진됐다. 군은 지난 2020년 신규 사업 선정 이후 올해까지 총사업비 40억 원을 투입해 문화센터 건립과 지역 역량 강화 사업을 진행했다.

가사문학면사무소 맞은편에 자리 잡은 문화센터는 지상 3층 규모의 복합 시설이다. 1층에는 주민들이 담소를 나눌 수 있는 무인 카페 형태의 쉼터와 상담소, 공용 공간이 마련됐다. 2층은 건강관리실과 운영사무실을 갖췄으며, 3층에는 교육과 행사를 위한 다목적실과 주민 편의를 위한 공유 미용실인 '꾸밈방', 회의실 등이 들어섰다.

특히 센터 외부에는 태양광 발전 시설을 설치해 에너지 효율을 높였으며, 기획 단계부터 주민들의 의견을 세심하게 반영해 활용도를 극대화했다. 센터는 향후 주민 주도형 맞춤형 교육과 복지 프로그램을 본격적으로 운영할 계획이다.

손수철 추진위원장은 "문화센터는 주민들이 한마음으로 뜻을 모아 만들어낸 소중한 결과물"이라며 "앞으로 이곳이 이웃 간 활발한 교류가 이어지고 지역에 활력을 불어넣는 거점이 되길 기대한다"라고 전했다.

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담양군 관계자는 "문화센터가 가사문학면 주민들의 복지 사각지대를 해소하고 누구나 편리하게 이용하는 소통의 장이 될 수 있도록 운영 지원에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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