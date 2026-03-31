순익 전년대비 12% 증가

여·수신 모두 성장세

토스뱅크가 2년 연속 연간 흑자를 달성하며 수익성과 건전성을 동시에 개선했다. 여·수신 성장과 함께 보증부 대출 확대, 중저신용자 포용금융 유지 등 사업 구조 전반에서 균형 잡힌 성과를 보였다는 평가다.

서울 강남구 토스뱅크 본사. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

31일 토스뱅크에 따르면 2025년 당기순이익은 968억 원으로 전년(457억 원) 대비 112% 증가했다. 2024년 첫 연간 흑자 전환 이후 2년 연속 흑자를 이어가며 안정적인 수익 기반을 확인했다.

여·수신 규모도 꾸준히 확대됐다. 2025년 말 기준 여신 잔액은 15조3506억원, 수신 잔액은 30조686억원으로 여·수신 모두 전년 동기(14조 6271억원, 27조 5294억원) 대비 성장세를 유지했다. 특히 '나눠모으기 통장' 등 수신 상품 성장에 힘입어 저축성 예금 비중이 45%로 5.6%포인트 상승하면서 수신 구조의 안정성이 강화됐다.

여신 부문에서는 보증부 대출 비중을 38%까지 확대해 신용 위주의 여신 구조로 다변화했다. 전월세보증금 대출 잔액은 4조1066억원으로 전년 대비 76% 증가했고, 개인사업자 보증 대출도 연간 2099억 원 공급됐다. 담보대출 부재 환경에서도 보증·신용 중심의 균형을 맞췄다는 설명이다.

고객 기반도 빠르게 늘었다. 2025년 말 기준 고객 수는 1423만 명으로 확대됐다. 자산관리 서비스 '목돈굴리기' 이용자는 23만 명으로 31% 증가했고, 미성년자 대상 '아이통장' 가입자는 100만 명을 넘어섰다.

중저신용자 대출 비중은 34.9%로 주요 시중은행 가운데 높은 수준을 기록했다. 햇살론 공급 규모는 연간 5023억 원에 달했다. 자체 신용평가모델(TSS) 고도화를 통해 금융 취약계층을 선별 지원하는 구조를 강화했다는 평가다.

건전성 지표도 개선됐다. 연체율은 1.11%로 전년(1.19%) 대비 하락했고, 고정이하여신비율은 0.85%를 기록했다. 대손충당금 적립률은 321.95%로 손실 흡수 능력도 확보했다. 자본 적정성 역시 강화됐다. BIS 자기자본비율은 16.24%로 전년 대비 0.34%포인트 상승했다. 순이익 증가가 자본 확충으로 이어지는 선순환 구조가 형성됐다는 분석이다.

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토스뱅크는 올해 주택담보대출과 기업뱅킹, 펀드 판매 등 신규 사업을 본격화할 계획이다. 이은미 대표는 "여신 포트폴리오 재편과 수익 안정성을 확인한 한 해였다"며 "AI와 IT 기술을 기반으로 금융 서비스 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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