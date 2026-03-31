양평군민 위한 맞춤형 기후변화 정책

기후 시스템 교육 운영

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 27일 양평도서관 물빛극장에서 '세계 기상의 날'을 기념한 환경교육을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 27일 양평도서관 물빛극장에서 '세계 기상의 날'을 기념한 환경교육을 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 양평군민과 공직자를 대상으로 진행됐으며, '양평군민을 위한 맞춤형 기후변화 정책 및 기후 시스템 이해'를 주제로 기후변화에 대한 인식을 높이고 지역 맞춤형 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 강연은 일기예보 전문가이자 전(前) 제주지방기상청장인 전재목 강사가 맡아 진행했으며, △기상업무의 이해 △기후변화 과학의 이해 △양평의 날씨 이해와 활용 △양평의 일기예보 정책 제언 등으로 구성돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

특히 강연에서는 기후변화의 과학적 원리부터 지역 단위 기상정보 활용 방안까지 폭넓게 다루며, 군민 생활과 밀접한 기상정보의 중요성을 강조했다.

또한 이번 교육은 '기후행동 기회소득'과 연계해 참여자에게 리워드를 제공하고, 공직자 상시학습으로 인정되는 등 참여 확대를 위한 다양한 정책이 함께 추진됐다.

전진선 양평군수는 "기후변화는 더 이상 먼 미래의 문제가 아닌 군민의 일상과 직결된 중요한 과제"라며 "이번 교육이 기후변화에 대한 인식을 높이고 이를 생활 속에서 적극적으로 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 실효성 있는 기후 대응 정책과 환경교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 양평군은 환경교육도시로서 군민 참여형 기후 대응 정책을 강화하고, 지속 가능한 지역사회 조성을 위한 다양한 환경교육 프로그램을 추진해 나갈 계획이다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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