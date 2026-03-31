달러인덱스 내렸지만 환율 올라

외국인, 9거래일 연속 순매도

원·달러 환율이 31일 중동 전쟁 여파와 외국인들의 유가증권시장 순매도 장기화로 인해 1530.1원에 마감했다. 원·달러 환율이 1530원을 넘긴 건 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월10일(장중 최고 1561원) 이후 처음이다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 14.4원 오른 1530.1원에 마감했다.

이날 오전 9시 1519.9원에 개장한 원·달러 환율은 오후 1시49분께 1536.5원까지 올라 금융위기인 2009년 3월10일 이후 17년여만에 최고치를 기록하기도 했다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스가 오후 들어 100.432로 0.041 내렸지만 원·달러 환율 상승폭은 확대됐다.

중동 전쟁 장기화 우려와 안전자산 확보 심리에 따른 외국인들의 한국 증시 이탈이 원·달러 상승폭 확대로 이어진 모양새다.

코스피 지수가 장초반 4% 넘게 하락하며 5100선이 붕괴된 31일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 장중 1520원을 넘어서는 등 상승 압력이 이어지고 있다. 2026.3.31 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 호르무즈 해협 즉시 개방 요구를 받아들이지 않으면 이란의 발전소, 유전, 하르그섬을 폭격하겠다고 강경 발언을 하면서 확전에 대한 불안감이 높은 상태다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 이날 오전 기자들과 만나 "현재 환율 레벨 자체에 큰 의미를 부여하지 않는다"는 원론적인 입장만 밝히면서 원화 약세가 뚜렷해진 모양새다.

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이날 유가증권시장에서 외국인은 9거래일 연속 조단위 순매도를 이어가며 수급에도 부담이 생겼다. 코스피는 전 거래일 대비 224.84포인트(4.26%) 내린 5052.46, 코스닥은 54.66포인트(4.94%) 하락한 1052.39를 기록했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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