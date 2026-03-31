부구청장 총괄 4개 전담반 편성

서울 동대문구가 중동 정세 불안에 따른 국제 유가 급등과 물가 상승 등 경제 불확실성에 선제 대응하기 위해 '동대문구 비상경제대책 TF'를 구성하고 지난 30일부터 본격 운영에 들어갔다고 31일 밝혔다.

동대문구청사 전경. 동대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 서울시 비상경제대책 TF와 공조 체계를 유지하며 부구청장을 대책반장으로 ▲총괄대응반 ▲수출·기업지원반 ▲민생·시장안전반 ▲에너지·공급대응반 등 4개 전담반을 편성했다.

기업 지원과 물가 안정에도 즉각 나선다. 수출·기업지원반은 경제진흥과 내에 '중동 피해 기업 전용 접수 창구'를 설치해 기업 애로사항을 실시간으로 청취하고 맞춤형 지원 방안을 모색한다. 민생·시장안전반은 전통시장과 대형마트를 중심으로 주요 품목의 가격 모니터링을 강화해 사재기 등 불공정 거래를 방지할 계획이다. 에너지·공급대응반은 '석유 제품 매점매석 행위 신고센터'를 운영하며 석유 가격 표시제 이행 여부를 집중 점검한다.

TF 외 일반 부서들도 행정력을 총동원한다. 재무과는 긴급하지 않은 품목의 발주 시기를 조정하고 중소기업 피해를 막기 위해 납품 기한 연장 및 지체상금 면제를 검토한다. 세정·세무과는 '중동 상황 피해기업 지원 전담창구'를 운영하고, 신청 시 지방소득세 등 신고납부 세목의 기한을 3개월 연장할 수 있다. 보건위생과는 원자재(나프타) 수급 난항으로 대체 포장재 사용이 불가피한 식품 제조사를 위해 구청 승인 후 스티커 부착 방식의 표시 기재를 허용하는 등 기업 부담을 줄여줄 방침이다.

구민 생활 밀착형 지원도 병행한다. 가족정책과는 귀국 동포의 어린이집 입소 등 보육 관련 사항을 지원하고, 청소행정과는 종량제 봉투 사재기 동향을 모니터링하며 판매량을 조절한다. 건강관리과는 정신적 피해를 입은 입국민을 대상으로 개별 심리 상담을 제공한다.

구는 별도의 상황실 대신 각 부서의 즉각적인 현장 대응을 원칙으로 하며, 파악된 현황을 서울시와 실시간 공유하는 보고 시스템을 가동한다. 상황 장기화 시 TF 운영 분야를 더욱 확대할 방침이다.

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김기현 부구청장은 "모든 행정력을 집중해 구민 경제에 미치는 부정적 영향을 최소화하고 민생 경제 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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