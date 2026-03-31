의정부시-대웅그룹 MOU 체결

의정부 캠프 잭슨에 바이오 단지 조성

경기 의정부시가 국내 제약·바이오 기업인 대웅그룹과 협력해 반환공여지인 캠프 잭슨에 바이오산업 기반 조성을 추진한다.

의정부시, 대웅그룹과 손잡고 캠프 잭슨 바이오산업 거점 조성 추진. 대웅그룹 사옥 전경. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

의정부시와 대웅그룹 내 부동산 개발·투자를 수행하는 ㈜대웅개발은 3월 31일 시청 회룡홀에서 '캠프 잭슨 미래산업 거점 조성을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다.

이번 협약에 따라 대웅그룹의 의정부 투자 계획이 추진된다. 연구개발(R&D) 시설과 생산시설 조성을 통해 바이오·헬스케어 산업 기반을 구축하고, 지역 인재 채용과 산학 협력 확대 등 산업 전반의 연계 효과가 기대된다.

대웅그룹은 캠프 잭슨 내 의약품 연구소와 생산시설 조성을 추진하고, 의정부시는 기반시설 조성과 인허가 지원, 산·학·연 협력 체계 구축 등 기업 입지 여건 조성을 지원할 예정이다.

캠프 잭슨은 앞으로 첨단산업단지로 조성돼 바이오·헬스케어 산업 클러스터 구축을 추진할 예정이다. 약 1000명의 일자리 창출과 함께 지역경제 활성화와 세수 기반 확충에 기여할 것으로 기대된다.

이번 협약은 반환공여지 활용 방향을 주거·공원 중심에서 산업 기능 중심으로 확대하는 계기가 됐다는 점에서 의미가 있다.

앞서 의정부시는 반환공여구역 발전종합계획 변경을 통해 기존 아파트·공원·물류단지 용도로 계획됐던 부지를 첨단산업·자족시설 용지로 전환했다. 또한 반환공여지의 경우 20만㎡ 이하라도 개발제한구역 해제가 가능하도록 관련 기준 개선을 추진해 기업 입지 여건을 마련했다.

이번 협약은 향후 추가 기업 유치와 산업 간 연계를 확대하는 계기가 될 것으로 보인다.

캠프 잭슨은 서울 홍릉과 노원·창동으로 이어지는 수도권 북부 바이오메디컬 산업 축과의 연계를 바탕으로 산업 거점 기능을 강화해 나갈 것으로 예상된다. 또한 캠프 카일, 캠프 레드클라우드 경제자유구역 추진과도 연계해 산업 기반 확장을 추진할 계획이다.

이번 협약은 개별 기업 유치를 계기로 의정부 산업 구조의 변화를 모색하는 출발점이라는 점에서 의미가 있다.

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의정부시 관계자는 "이번 협약을 통해 반환공여지 활용이 산업 기능 중심으로 확대되는 계기를 마련했다"며 "관련 기반 조성과 기업 유치가 안정적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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