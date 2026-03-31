관세청 "러시아산 나프타 2.79만t 수입통관 완료"

러시아산 나프타가 국내로 반입됐다. 중동 상황으로 불안정해진 수급에도 일정부분 숨통이 트일 것으로 기대된다.

31일 관세청은 민간기업과 정부가 협력해 확보한 러시아산 나프타 2만7900t의 수입통관이 전날 완료됐다고 밝혔다.

반입된 나프타는 중동 상황 이후 민관이 공조해 확보한 첫 물량이라는 점에서 의미를 갖는다.

관세청은 확보한 물량이 국내 제조공정에 신속하게 투입될 수 있도록 입항 전 수입 통관절차를 마무리했다.

앞서 관세청은 중동 상황 장기화로 수급에 차질을 빚고 있는 나프타, 휘발유, 경유, 등유 등 석유제품의 신속통관을 지원하는 한편 해당 제품이 보세구역 반입일로부터 30일이 경과한 경우 최대 2% 범위 안에서 수입신고 지연 가산세를 부과하는 등 매점매석 목적의 비축 행위를 차단해 왔다.

특히 나프타는 긴급수급 조정 대상에 포함된 품목으로 무분별한 유출을 막고, 내수 물량을 확보하기 위해 산업통상자원부 장관의 사전 승인 없이 수출 통관이 이뤄지지 않도록 서류심사를 강화했다.

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관세청 관계자는 "경제안보 품목의 수급 차질을 최소화하기 위해 신속한 통관을 지속해 지원하겠다"며 "중동 상황으로 어려움을 겪는 업체의 세금 납부기한 연장·분할납부 허용 등 세정지원 활동도 병행할 방침"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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