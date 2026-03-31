"달러 약세인데 원화만 추락 중"

현금 살포는 정치, 거시경제 안정이 정책

이준석 개혁신당 대표. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이준석 개혁신당 대표가 31일 정부의 26조2000억 원 규모 추가경정예산(추경)안에 대해 "회사는 어려워지는데 회식비만 쏘는 사장"이라고 꼬집었다.

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이재명 정부의 추경이 그 모습이라고 언급하면서 "환율이 장중 1520원대를 찍었다. 2009년 글로벌 금융위기 이후 최악"이라며 "달러 인덱스가 9.4% 하락하는 동안 원화는 오히려 절하됐다. 달러가 전 세계에서 약세인데 원화만 추락 중이다"라고 꼬집었다.

이어 "이건 트럼프 요인을 제하고도 청와대의 거시경제 정책의 실패이다. 환율이 오르면 출고가가 오르고, 유통가가 오르고, 장바구니가 폭발한다"라며 "하사금을 뿌려도 마트 가격표가 더 빨리 오를 것이다. 하사금 50만원 내리고 그보다 물가가 더 올라서 손해 보는 그 악순환, 문재인 정부에서 정확히 겪어보지 않았나"라고 지적했다.

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이 대표는 "통장 잔고는 늘었는데 살 수 있는 건 줄어드는 게 민생회복지원금의 정체다. 현금 살포는 정치고, 거시경제 안정이 정책"이라며 "빚내서 현금 뿌리고 청구서는 다음 세대한테 돌리는 정치, 이 추경의 목적은 국민이 아니라 여당의 지지율"이라고 비판했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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