더케이예다함, 12년 연속 흑자…"재무 안정성으로 신뢰 확보"

자산 9182억 돌파

더케이예다함(예다함)은 12년 연속 흑자를 내며 재무안전성 기조를 이어가고 있다고 31일 밝혔다.

예다함은 2025년 기준 매출(영업수익) 865억원, 영업이익 84억원을 기록했다. 선수금 규모는 7920억원이다.

예다함 관계자는 "가전결합상품을 판매하는 경쟁사들과 달리 본업 경쟁력만으로 일군 성과란 점이 차별점"이라며 "지급여력비율은 전년 대비 1%포인트 상승한 114%, 부채비율은 88%로 안정적 재무 현황을 보이고 있다"고 자평했다.

이러한 재무적 신뢰는 브랜드 가치 상승으로 이어지고 있다는 설명이다. 예다함은 지난해 '프리미엄브랜드지수(KS-PBI)' 9년 연속 1위, '소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)' 10년 연속 1위를 수상했다. 또한 소비자가 뽑은 '올해의 브랜드 대상'에서 국회 산업통상자원벤처기업위원회 위원장상을 받았다.

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김도한 예다함 대표는 "앞으로도 탄탄한 재무 구조를 기반으로 고객이 가장 안심할 수 있는 고품격 상조 서비스를 제공하는 데 박차를 가할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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