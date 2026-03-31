복지부 장관 주재 민생복지반 제1차 점검회의

중동전쟁이 길어질 조짐을 보이자 정부가 민생 복지 차원에서 의약품 수급 등 보건의료 문제를 우선 해소하기로 했다.

31일 정은경 보건복지부 장관이 중동전쟁 장기화에 대비한 비상경제대응 민생복지반 제1차 관계부처 점검회의를 주재하고 있다. 보건복지부. AD 원본보기 아이콘

보건복지부는 31일 정은경 장관 주재로 중동전쟁 장기화에 대비한 비상경제대응 민생복지반 제1차 관계부처 점검회의를 열고 각 부처의 주요 추진과제와 현장 동향 등을 논의했다.

정부는 비상경제대응체계로서 대통령 주재 비상경제점검회의 및 총리·경제부총리 주재 비상경제본부회의를 가동하고 있다. 산하에 거시경제·물가대응반(재정경제부), 에너지수급반(산업통상부), 금융안정반(금융위원회), 민생복지반(복지부), 해외상황관리반(외교부) 등 5개 실무대응반을 운영 중이다.

이날 점검회의에서는 특히 의약품·의료기기의 수급 불안 해소와 취약계층 민생복지 지원 방안들이 중점적으로 논의됐다.

복지부는 우선 병원협회 등 의료단체와 협력해 의료기관, 약국 등 의료 현장의 의약품·의료기기 수급 현황을 상시 점검하고, 의약품 수급·가격 모니터링 체계도 구축하기로 했다. 아울러 매점매석, 사재기 등 유통 과정에서의 문제를 관리할 대책도 병행할 계획이다.

식품의약품안전처는 치료에 어려움이 없도록 수액제 등 의료제품의 필름 포장재 원료인 나프타 공급 방안을 산업부 등 관계부처와 협의하고, 필요할 경우 제조소 추가, 포장재 변경 등의 허가·신고 신속 처리 등의 규제 지원에 나설 예정이다.

이밖에도 중동전쟁 장기화를 대비한 다양한 민생안정 및 취약계층 보호 대책들이 관계부처 간 논의됐다.

복지부는 추가경정 예산안 편성을 통해 위기가구 발굴·상담 및 지원을 강화하고, 긴급복지 지원과 긴급·일상돌봄 서비스 확대, '그냥드림' 사업의 전국 확대 등을 조속히 추진하기로 했다. 또 사회복지시설별 냉·난방비 부담 증가 여부를 모니터링하고, 비용 부족 시 추가 지원 예산도 확보할 예정이다.

고용노동부는 실업 노동자의 구직급여 신속 처리, 생계비 대부 등과 함께 청년 직무역량 향상을 위한 디지털·신산업 직업훈련 및 일 경험 기회를 지원하기로 했다. 교육부는 고유가로 인한 학교 운영비 증가 가능성에 대응해 시도교육청별로 추경 예산안 편성을 독려하고, 중동 지역에서 긴급 입국한 학생들이 국내 학교에 원활히 취학·편입학할 수 있도록 지원한다.

성평등가족부는 중동 지역 재외동포와 가족이 입국하는 경우 재난 상황으로 인한 심리적 스트레스 등 가족 위기 상황에 놓이지 않도록 지역 가족센터를 통한 심리정서 상담 및 회복 지원, 통·번역 서비스 등을 지원하기로 했다.

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정 장관은 "앞으로도 민생복지반에서는 비상경제 상황이 완전히 해소될 때까지 국민 민생 안정과 취약계층 보호를 위해 최선을 다하겠다"며 "특히 국민 여러분이 불안해하시는 의약품·의료기기 수급 문제 등 보건의료 현장에서의 문제점들을 선제적으로 발굴하고 해소하겠다"고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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