경기도소방재난본부가 31일 남양주시에 '경기119마음건강북부센터'를 개소했다.

도 소방재난본부는 이날 남양주 북부센터에서 현판 제막식을 열고, 경기북부 소방공무원을 위한 마음건강 관리에 나선다고 밝혔다.

북부센터는 소방관들이 심리적 부담 없이 이용할 수 있도록 소방서와 완전히 분리된 별도의 독립 공간에 조성됐다. 상담 내용의 비밀 유지를 위해 보안성을 대폭 강화했으며, 대원 개인뿐 아니라 가족 통합 상담 프로그램까지 제공해 스트레스의 전이를 선제적으로 관리한다.

특히 그동안 센터를 이용하기 위해 수원까지 내려와야 했던 북부 지역 11개 소방서 대원들의 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

경기도소방재난본부가 31일 남양주시에 '경기119마음건강북부센터'를 개소했다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 북부센터 개관은 지난해 7월 전국 최초로 본부 내 개관한 '경기119마음건강센터'의 가시적인 성과를 바탕으로 추진됐다.

지난해 하반기 '경기119마음건강센터' 운영 결과, 개인상담 369명(753회), 집단상담 2981명(107회)을 실시하며 현장 대원들의 직무 만족도 향상과 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 완화에 실질적인 기여를 한 것으로 분석됐다.

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이에 도 소방재난본보는 기존 북부 지역 동료상담소를 확대 개편하고 전문상담사 3명을 추가 배치해 북부 거점 센터를 마련했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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