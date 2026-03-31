코스피가 외국인의 대규모 순매도에 밀려 4%대 하락세를 보이며 장을 마감했다.

31일 코스피는 전일 대비 224.84포인트(4.26%) 하락한 5052.46에 거래를 마쳤다. 거래량은 11억4810만주로, 거래대금은 28조2352억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 외국인이 3조8423억원을 순매도하며 지수를 짓눌렀다. 반면 기관과 개인은 각각 1조278억원, 2조4328억원을 순매수하며 지수를 방어했다. 선물시장에서는 기관이 4060억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 3715억원, 712억원을 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래에서 3316억원의 순매수가, 비차익거래에서 2조3537억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 대부분 하락했다. 전기전자 업종이 5.7% 내렸고 의료정밀 －5.46%, 건설 －5.04%, 제조 －4.8%, 금속 －4.04%, 종이목재 －3.89%, 운송장비 －3.67%, 금융 －3.37%, 섬유의류 －2.94%, 보험 －2.92%, 화학 －2.74%, 기계장비 －2.62%, 증권 －2.41% 등이 내렸다. 반면 음식료담배 업종은 0.83% 상승했다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 내렸다. 삼성전자가 5.16% 하락했고 SK하이닉스 －7.56%, LG에너지솔루션 －3.78%, 현대차 －5.11%, 삼성바이오로직스 －1.7%, 한화에어로스페이스 －4.51%, SK스퀘어 －8.53%, 두산에너빌리티 －2.55%, 기아 －4.16%, KB금융 －2.74%, HD현대중공업 －3.13% 등이 약세를 장을 마감했다.

이날 상승 종목 수는 117개사로, 하락 종목 수는 793개사로, 보합권은 12개사로 집계됐다. 6개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수도 하락 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 54.66포인트(4.94%) 하락한 1052.39에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관이 686억원을 순매도한 반면 외국인과 개인은 각각 1129억원, 498억원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 하락했다. 삼천당제약은 하한가를 기록했고 에코프로 －4.91%, 에코프로비엠 －5.55%, 알테오젠 －3.67%, 레인보우로보틱스 －3.16%, 에이비엘바이오 －3.32%, 코오롱티슈진 －9.04%, 리노공업 －4.07%, 리가켐바이오 －3.52%, 펩트론 －1.34%, HLB －5.42%, 보로노이 －4.06% 등이 하락했다.

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한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 13.1원 오른 1531.3원에 거래되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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