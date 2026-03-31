쌀 소비 위기대응

농가 소득 증대 위한

민·관·유통 협력강화

경기 이천시(시장 김경희)는 지난 30일 이천시청에서 ㈜동원F&B, ㈜이마트와 함께 '임금님표이천 현미 즉석밥' 출시를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 쌀 소비 촉진과 농업인 소득 안정화를 위한 협력체계를 구축했다고 31일 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 지난 30일 이천시청에서 ㈜동원F&B, ㈜이마트와 함께 '임금님표이천 현미 즉석밥' 출시를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약식은 김경희 이천시장, 남호원 이마트 상무, 한상우 동원F&B 유통사업부장 등이 참석해, 최근 지속되는 쌀 소비 감소와 재고 증가 등으로 어려움을 겪고 있는 농업 현장의 위기를 극복하고, 고품질 쌀의 안정적인 소비 기반을 마련하기 위해 추진되었다.

협약에 따라 이천시에서 생산된 프리미엄 브랜드 쌀인 '임금님표이천쌀'을 활용한 현미 즉석밥 제품이 동원F&B의 기술력과 노하우를 통해 개발되며, 전국 유통망을 보유한 이마트를 통해 소비자에게 선보일 예정이다.

특히 이번 제품은 건강식에 대한 소비자 관심 증가에 맞춰 현미를 활용한 간편식 제품으로 기획되어, 쌀 소비 저변 확대는 물론 새로운 소비 트렌드를 반영한 차별화된 상품으로 기대를 모으고 있다.

이천시는 원료곡의 안정적인 공급과 품질 관리를 담당하고, 동원F&B는 제품 개발 및 생산을, 이마트는 판매 및 유통을 맡아 각 기관이 역할을 분담하는 구조로 협력이 이루어진다.

김경희 이천시장은 "이번 협약은 지자체, 식품기업, 유통기업이 함께 힘을 모아 쌀 소비 감소라는 구조적 문제를 해결하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "임금님표이천쌀의 브랜드 가치를 높이고 농업인의 소득 증대에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

동원F&B 관계자는 "프리미엄 원료를 활용한 건강 간편식 시장 확대에 적극 대응하고자 한다"며 "소비자에게 품질과 맛을 동시에 만족시키는 제품을 선보이겠다"고 전했다.

이마트 관계자 역시 "소비자 접근성이 높은 유통망을 활용해 국산 쌀 소비 확대에 기여하겠다"며 "지속적인 협력을 통해 상생 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

AD

이번 협약을 계기로 3개 기관은 향후 다양한 쌀 가공식품 개발 및 공동 마케팅을 추진하며, 국산 쌀 소비 촉진과 농업 경쟁력 강화를 위한 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>