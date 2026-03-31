구리시, 4월 11~12일 관광·소비 연계

‘와! 구리 3GO 탐방’ 개최

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 4월 11일부터 12일까지 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 참여형 관광 프로그램'와!구리와 떠나는 구리 3GO 탐방' 행사를 운영한다고 31일 밝혔다.

구리시, 관광과 소비를 잇는 ‘와! 구리 3GO 탐방’ 운영. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 구리시 대표 캐릭터 '와구리'를 활용해 관광명소 방문과 지역 상권 이용을 결합한 체험형 프로그램으로, ▲관광명소를 즐기며 ▲먹거리를 체험하고 ▲혜택까지 받는 '3GO' 콘셉트로 추진된다.

참여자는 ▲장자호수공원, 동구릉 등 주요 관광명소를 방문해 인증사진을 사회관계망 서비스(SNS)에 업로드하고 ▲구리시 내 맛집·카페·상점 등을 이용한 뒤 ▲장자호수공원 내 운영 부스를 방문하면 확인 절차를 거쳐 관광기념품을 받을 수 있다.

특히 지역 상권 이용 금액에 따라 차등 혜택이 제공된다. 3만원 이상 이용 시 '와구리 열쇠고리(2종 중 1종 선택)', 5만 원 이상 이용 시 '와구리 얼굴 쿠션'을 증정하며, 기념품은 선착순으로 제공돼 수량 소진 시 조기 마감된다.

시는 이번 행사를 통해 관광과 소비를 연계한 참여형 프로그램으로 시민과 관광객의 방문을 유도하고, 지역 상권 활성화에도 이바지할 것으로 기대한다.

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백경현 구리시장은 "구리 3GO 탐방은 지역을 즐기고 소비하는 참여형 관광 모델"이라며 "와구리 팬 상품을 활용한 이벤트를 통해 현장 참여도를 높이고 지역 상권에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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