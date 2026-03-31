안보 희생서 미래 성장의 땅으로

포천형 평화경제특구 본격 시동

경기북부 경제 거점으로 도약

경기 포천시가 경기도 평화경제특구 후보지로 선정되며, 접경지역의 안보 희생을 미래 성장의 기회로 전환하기 위한 포천형 평화경제특구 추진에 본격 나선다.

포천시 평화경제특구 조감도. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

31일 포천시에 따르면 시는 이번 후보지 선정을 계기로 한탄강 세계지질공원 등 풍부한 관광자원과 스마트팜을 중심으로 한 첨단농업 기반, 수도권 접근성 등 포천의 강점을 종합적으로 연계한 특구 모델을 구체화해 나갈 계획이다.

특히 관광과 농업을 양축으로 체류, 소비, 가공, 유통이 선순환하는 복합형 특구를 조성해 지역경제의 새로운 성장축을 마련할 방침이다.

이와 함께 향후 남북 관계 변화에 대비해 경제협력과 평화관광을 선도할 수 있는 접경 거점도시 기반도 함께 구축할 계획이다.

포천시는 그동안 평화경제특구 조성을 위해 연구용역, 정책세미나, 시민설명회, 관계기관 협의 등 다각적인 노력을 이어왔다. 이번 후보지 선정은 이러한 선제적 준비와 지속적인 추진 의지가 반영된 결과로 평가된다.

시는 앞으로 경기도 및 관계기관과 긴밀히 협력해 평화경제특구의 실행 논리를 더욱 구체화하고, 개발계획 수립을 위한 후속 연구용역도 단계적으로 추진할 예정이다.

이를 통해 관광과 농업, 정주환경이 조화를 이루는 지속가능한 특구 모델을 마련해 나간다는 구상이다.

평화경제특구가 조성되면 관광과 스마트농업을 중심으로 한 융복합 산업 기반이 강화되면서 민간 투자 유치 확대, 일자리 창출, 관광 활성화, 농업의 고부가가치화, 기반시설 확충, 정주여건 개선 등 지역 전반에 긍정적인 파급효과가 기대된다.

특히 특구 조성에 따라 약 12조6709억 원 규모의 생산유발효과와 약 7600명의 고용창출 효과가 예상되는 만큼, 포천의 미래 성장동력 확보는 물론 경기북부 균형발전에도 크게 기여할 것으로 전망된다.

포천시 관계자는 "포천은 지난 70여 년간 국가안보를 위해 희생을 감내해 온 도시"라며 "이번 경기도 후보지 선정은 포천의 희생을 미래 성장의 기회로 바꾸는 중요한 출발점이자, 포천이 대한민국 평화경제의 전략거점으로 도약하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

한편 포천시는 이번 경기도 후보지 선정을 계기로 정부의 최종 지정을 위한 후속 준비에도 속도를 낼 방침이다. 앞으로 경기도 및 관계기관과의 협력을 더욱 강화하고, 특구의 실행 논리를 보다 정교하게 다듬는 데 행정력을 집중할 계획이다.

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특히 투자유치 가능성, 기반시설 확보, 개발 경제성, 법정 계획 정합성, 주민 수용성 등 정부 심사에서 중요하게 검토될 요소들을 더욱 촘촘히 보완해 나간다는 구상이다. 아울러 관광과 농업, 정주환경이 조화를 이루는 지속가능한 특구 모델이라는 점을 보다 분명하게 부각하며, 포천형 특구의 차별성과 완성도를 높여나갈 예정이다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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