한국증권금융 꿈나눔재단, 예술인재 지원사업 발대식 개최
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한국증권금융 꿈나눔재단은 31일 예술인재 지원사업인 '희망 Dream NEXT' 발대식을 개최했다고 밝혔다.
김정각 꿈나눔재단 이사장(정중앙, 앞줄 왼쪽에서 7번째)이 31일 '희망 Dream NEXT' 발대식 행사에 참석하여 장학생 및 선정자들과 기념촬영을 하고 있다. 한국증권금융
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해당 사업은 클래식·국악 음악영재 장학사업, 클래식 신진 유망 연주자 지원사업 및 시각예술 신진유망 작가 지원사업으로 나뉜다. 음악영재 장학생 10명, 클래식 신진유망 연주자 2명, 시각분야 예술작가 4명(팀 포함)을 선발해 장학금과 창작지원금 등 예술활동 지원, 연주회 및 전시회 개최, 해외 콩쿠르 참가 지원 등 문화예술 인재가 꾸준한 성장을 이룰 수 있도록 지원한다.
꿈나눔재단은 '한국증권금융'이 출연해 2013년 11월에 설립된 비영리 공익법인으로, 사회복지사업과 장학사업 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 지속해 오고 있다. '희망 Dream' 사업은 사회·경제적 취약계층을 위한 미래인재육성 등 장학사업, 다양한 사회복지사업뿐 아니라 문화예술분야의 지원을 추진할 예정이다.
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김정각 꿈나무재단 이사장은 "올해 새롭게 선정된 문화예술 인재들이 문화예술 분야의 차세대 리더로서 성장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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