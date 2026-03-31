연구개발특구진흥재단(특구재단)은 내달 7~8일 강원도 원주·강릉·춘천에서 강원연구개발특구육성사업(R&D) 설명회를 개최한다고 31일 밝혔다.

설명회는 지난해 12월 신규 지정된 강원연구개발특구(강원특구)를 지역 내 딥테크 창업과 성장, 글로벌 진출 핵심 거점으로 육성하는 내용의 사업계획을 소개하는 자리로 마련된다.

사업은 올해 56억원 규모에 26개 과제로 추진된다. 국가전략기술과 지역 특화산업을 중심으로 공공기술 기반의 창업·성장, 투자, 스케일업 등 사업화 전주기를 지원하는 게 핵심이다.

주요 사업은 ▲국가전략기술·딥테크 분야 공공기술의 사업화 지원을 위한 '전략기술 연구성과 사업화(24억원)' ▲실증 프로젝트를 통한 기술 검증 및 사업화 지원 등 기술 스케일업을 지원하는 '지역혁신 실증 스케일업(19억5000만원)' ▲지역 기업의 전문 인력 양성 및 기술 창업 활성화를 위한 '이노폴리스캠퍼스(3억원)' 등이다.

이외에도 연구개발특구 공통사업인 ▲인공지능(AI) 글로벌 빅테크 육성 사업(43억7500만원) ▲글로벌 부스트업 사업(20억원) 등을 강원특구와 연계해 추진할 계획이다.

사업 공고 및 세부 내용은 특구재단 홈페이지 또는 범부처 통합연구지원시스템에서 확인할 수 있다.

정희권 특구재단 이사장은 "강원특구는 생명 과학(바이오)과 첨단 의료기기 산업 등을 중심으로 혁신역량을 축적한 지역"이라며 "공공기술 사업화와 창업으로 지역혁신을 선도할 잠재력이 크다"고 평가했다.

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그러면서 "특구재단은 강원특구를 중심으로 공공 연구 성과를 확산하고, 기술사업화를 촉진해 강원지역의 혁신성장 견인과 국가 균형발전이 가능하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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