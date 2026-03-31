1일 오전 10시30분 여수 단일화 선언

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 선출을 위한 본경선을 앞두고 민형배·주철현 후보가 4월 1일 전남 여수에서 단일화 기자회견을 열기로 하면서 경선 구도가 다시 재편되고 있다. 앞서 신정훈·강기정 후보가 단일화를 발표한 데 이어 추가 단일화까지 이뤄질 경우 본경선은 김영록·민형배·신정훈 후보 간 3파전으로 압축된다.

민주당 전남광주특별시장 경선후보 민형배(왼쪽)·주철현. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

31일 민형배·주철현 후보 캠프 등에 따르면 양측은 4월 1일 오전 10시 30분 전남 여수에서 기자회견을 열어 단일화를 발표할 예정이며, 주 후보가 민 후보 지지를 선언하는 방식이 될 것으로 알려졌다. 기자회견 장소는 상징성을 고려해 이순신 장군 동상이 있는 여수 자산공원 등이 검토되고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 정책연대를 선언한 두 후보는 다음 달 3~5일 진행되는 본경선 이후에는 단일화 효과가 제한적일 수 있다고 판단해 사전 단일화를 선택한 것으로 알려졌다. 주 후보는 전날 지역 언론과의 인터뷰에서 "본경선이 끝나면 단일화를 할 수 없다"며 "조만간 결단하겠다"고 밝혀 단일화 의지를 드러냈다.

민 후보는 "이재명 대통령과 광주에서는 민형배, 전남에서는 주철현이 오랫동안 함께해왔다"며 "행정통합이라는 역사적 전환 시기에 전남·광주의 성장을 위해 힘을 모으는 것이 필요하다는 판단에 따라 단일화를 검토했다"고 밝혔다.

두 후보의 단일화가 이뤄질 경우 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 선출을 위한 본경선은 김영록·민형배·신정훈 후보 간 3자 대결로 압축될 전망이다.

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한편 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 본경선은 4월 3일부터 5일까지 권리당원 선거인단 투표 50%와 안심번호 선거인단(일반시민) 투표 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 진행된다. 본경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 1~2위 득표자를 대상으로 4월 12일부터 14일까지 결선투표가 실시된다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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