청소년우륵국악단 강사비, 악기 임차료 등

이시하 음저협 회장이 충주시청에서 열린 기탁식에서 학생들에게 기부금과 문화상품권을 전달한 후 기념사진 촬영을 하고 있다. 음저협 제공 AD 원본보기 아이콘

한국음악저작권협회가 국악 교육 환경 개선을 건의한 충주 지역 청소년을 위해 지원에 나섰다.

음저협은 30일 충주시청에서 기탁식을 열고 충주시 청소년우륵국악단에 기부금 3000만원을 전달했다고 31일 밝혔다. 행사에는 이시하 음저협 회장과 김진석 충주시장 권한대행, 백인욱 충주문화관광재단 이사장, 김정윤 학생 등이 참석했다.

이번 기부는 충주여중 3학년 김정윤양이 대통령과의 타운홀 미팅에서 국악 교육 기반 확충을 건의한 데서 시작했다. 김양은 당시 "충주에는 국악을 전문적으로 배울 수 있는 환경이 부족해 꿈을 포기하는 친구들이 있다"라고 말했다.

음저협이 기탁한 3000만원은 김양이 활동하는 '충주시 청소년우륵국악단'의 운영비로 전액 쓰인다. 예산 편성 공백기에 발생할 수 있는 교육 단절을 방지하는 데 중점을 뒀다. 기부금은 전문 강사 인건비와 국악기 임차료, 단원 활동비 등에 활용해 청소년들이 안정적인 환경에서 연습에 매진할 수 있도록 돕는다.

이 회장은 "김정윤양의 목소리에서 국악을 향한 절실함을 느꼈다"라며 "미래 음악창작자인 청소년들이 꿈을 포기하지 않도록 지켜주는 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

김 권한대행은 "청소년들이 국악의 맥을 잇는 인재로 성장하도록 행정 지원을 아끼지 않겠다"라고 답했다. 백 이사장은 기부금이 교육 현장에서 효율적으로 쓰이도록 책임 있게 집행하겠다고 약속했다.

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음저협과 충주시는 앞으로 지역 국악 교육 활성화를 위한 협력을 강화할 방침이다. 이들은 국악 명인 초청 마스터클래스와 저작권 교육, 음악 산업 현장 견학, 진로 컨설팅 등 연계 프로그램을 추진해 인재 육성 기반을 확대할 계획이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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