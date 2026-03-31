정책 제안부터 체험활동까지… 40여명 참여, 소통·협력 기반 다져

부산 기장군 청소년들이 지역 미래를 직접 그리는 첫 무대가 열렸다.

기장군은 지난 29일 기장문화예절학교에서 '기장군 청소년참여기구 연합워크숍'을 개최하고 지역 청소년들의 참여 활동을 본격적으로 시작했다고 31일 전했다.

기장군이 지난 29일 기장문화예절학교에서 '기장군 청소년참여기구 연합워크숍'을 개최하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

청소년참여기구는 지역 청소년의 의견을 정책과 시설 운영에 반영하기 위한 대표적인 참여 창구로, 다양한 참여 기회를 제공하고 지역 실정에 맞는 정책 방향을 제안하는 역할을 맡고 있다.

이번 워크숍에는 기장군 청소년참여위원회를 비롯해 ▲기장군청소년수련관 ▲기장문화예절학교 ▲기장 청소년센터 소속 청소년운영위원회 위원 등 40여명이 참여했다.

행사는 청소년의 권리와 참여 의미를 되새기는 오리엔테이션을 시작으로 까롬 체험활동, 보물찾기 등 다양한 연합 프로그램으로 진행됐다. 참가자들은 팀별 공공과제를 수행하며 협동심을 기르고, 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 또래 간 유대감을 다지는 시간을 가졌다.

정종복 군수는 "청소년이 지역사회의 당당한 주체로서 다양한 의견과 제안을 적극적으로 내주길 바란다"며 "자신감을 갖고 도전하며 기장의 미래를 이끌어갈 주역으로 성장하길 기대한다"고 말했다.

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기장군은 청소년참여기구가 월 1회 이상 정기회의와 다양한 위원회 활동을 통해 지역 청소년정책과 청소년수련시설 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 지속 지원할 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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