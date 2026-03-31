아침고요수목원, 4월 1일 상면 주민 대상 '무료 입장'

가평 가평군 상면은 '제3회 상면 면민의 날'을 기념해 아침고요수목원이 4월 1일 상면 주민을 대상으로 무료입장 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

아침고요수목원, 가평 상면 주민에 ‘무료개방’. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 무료 개방은 아침고요수목원이 면민의 날을 축하하고 지역 공동체에 감사의 뜻을 전하고자 마련했다. 행사 당일(4월 1일) 상면에 주소를 둔 주민이라면 누구나 주민등록증 등 신분증을 지참해 수목원을 방문하면 입장료 없이 자유롭게 관람할 수 있다(단, 동물원 제외).

한정현 아침고요수목원장은 "면민의 날을 맞아 주민분들께 축하의 마음을 전하고자 이번 무료입장 결정을 내렸다"며 "많은 주민이 방문해 자연 속에서 여유롭고 즐거운 시간을 보내시길 바란다"고 전했다.

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한편, 같은 날 오후 2시 상면 행정복지센터에서 면민 간 화합과 소통을 위한 '제3회 상면 면민의 날 기념식'도 함께 열린다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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